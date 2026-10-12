Conmoción por un femicidio en el Bº Villa del Carmen: una mujer de 33 años fue asesinada y su pareja se entregó a la Policía

Ocurrió en el sector 450 Viviendas. El hermano de la víctima fue quien la encontró sin vida en el domicilio.

Hoy 14:10

Un femicidio conmociona al barrio Villa del Carmen, en la zona oeste de la ciudad de Santiago del Estero. Una mujer de 33 años fue hallada sin vida este lunes en el interior de su vivienda y su pareja, de 39 años, se entregó posteriormente ante la Policía.

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La víctima fue identificada como Karen Romina García. El hecho fue descubierto alrededor de las 11.30, cuando su hermano, de 24 años, llegó al domicilio ubicado en el sector 450 Viviendas.

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Según consta en el parte policial, al ingresar encontró a su hermana boca abajo en una de las habitaciones y dio aviso a los servicios de emergencia. Personal del SEASE acudió al lugar y constató que la mujer se encontraba sin vida desde hacía varias horas.

Su pareja se entregó a la Policía

Mientras avanzaban las primeras actuaciones, el concubino de la víctima se presentó acompañado por un familiar en una dependencia policial y quedó detenido.

De acuerdo con el informe policial, el hombre habría manifestado que durante la madrugada asfixió a la mujer con una almohada. Esa declaración forma parte de la investigación y deberá ser corroborada con las pericias y demás medidas judiciales.

En tanto, el hermano de la víctima retiró del domicilio a cuatro menores, hijos de la pareja, mientras continuaban las actuaciones en el lugar.

En la causa tomó intervención la fiscal González Farías, quien dispuso la presencia del médico de Policía y de personal de Homicidios para realizar las pericias correspondientes.