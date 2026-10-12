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Tenía cuatro hijos y quería separarse: quién era Karen Romina García, la mujer asesinada en el Bº Villa del Carmen

La víctima de 33 años había comenzado a trabajar como empleada doméstica. Según relató su familia, quería independizarse y poner fin a una relación de más de una década con su pareja.

Hoy 14:54
Karen Romina García
Femicidio de Karen Romina García

Detrás del femicidio que conmociona al barrio Villa del Carmen aparece la historia de Karen Romina García, la mujer de 33 años que fue encontrada sin vida este lunes en su casa del sector 450 Viviendas.

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Karen era madre de cuatro niños, de 9, 6, 4 y casi 2 años. Quienes la conocían la recordaron como una mujer muy dedicada a su familia y especialmente a sus hijos. “Se desvivía por ellos”, expresó Sonia Coronel, tía de la víctima.

Había empezado a trabajar y quería independizarse

En el último tiempo, Karen había comenzado a trabajar como empleada doméstica, una decisión que, según contó su familia, estaba vinculada con su deseo de alcanzar una mayor independencia.

Sonia relató que Karen quería separarse de su pareja, con quien llevaba aproximadamente 11 o 12 años de relación y con quien tenía a sus cuatro hijos.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el hombre habría sido celoso y manipulador y no quería aceptar la separación.

El acusado, que realizaba changas y no tenía un trabajo fijo, se encuentra detenido mientras avanza la investigación judicial por el crimen.

Te recomendamos: Conmoción por un femicidio en el Bº Villa del Carmen: una mujer de 33 años fue asesinada y su pareja se entregó a la Policía

Tres meses atrás habían sufrido un incendio

La familia también había atravesado un duro momento hacía aproximadamente tres meses, cuando se produjo un incendio en el lugar donde vivían.

Según aclaró la familia, se trató de un accidente doméstico y no tendría relación con el femicidio. Las llamas provocaron importantes pérdidas materiales y vecinos del sector colaboraron para sofocar el fuego.

La muerte de Karen generó una profunda conmoción entre familiares y vecinos del barrio, mientras la Justicia continúa trabajando para establecer todas las circunstancias del femicidio.

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