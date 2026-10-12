Preocupación por Gabriel Deck: el Real Madrid anunció que deberá someterse a una cirugía en el hombro

El santiagueño arrastra molestias desde agosto, cuando sufrió episodios de luxación con la Selección argentina. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y, por el momento, no hay un plazo oficial de recuperación.

Hoy 15:07

El Real Madrid confirmó este lunes que el basquetbolista santiagueño Gabriel “Tortuga” Deck deberá pasar por el quirófano debido a una lesión en el hombro izquierdo. El club informó que el alero sufre una inestabilidad articular tras un episodio de luxación y que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

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La noticia genera preocupación tanto en el conjunto español como en el entorno de la Selección argentina, ya que se trata de una dolencia que el jugador arrastra desde hace varias semanas. Por el momento, la institución no precisó cuánto tiempo demandará su recuperación ni cuándo podrá volver a las canchas.

Una lesión que arrastra desde agosto

Los problemas físicos de Deck en el hombro izquierdo comenzaron durante la participación de la Selección argentina en la ventana de clasificación para el Mundial de básquetbol de 2027.

El santiagueño sufrió un episodio de luxación durante el encuentro frente a Puerto Rico, disputado a fines de agosto. Días después, volvió a tener inconvenientes en la misma zona durante el partido ante Canadá, por lo que debió abandonar la cancha en el segundo cuarto y no pudo regresar.

Luego de esos episodios, el Real Madrid optó inicialmente por un tratamiento conservador y una recuperación progresiva. El jugador volvió a competir con el conjunto español, pero las molestias reaparecieron la semana pasada y obligaron a realizar nuevos estudios médicos.

A raíz de esta situación, Deck se perdió los últimos compromisos del equipo ante Partizan de Belgrado, por la Euroliga, y Manresa, por la Liga Endesa.

El entrenador ya había advertido sobre la gravedad

La preocupación había quedado expuesta el domingo, luego de la victoria del Real Madrid por 120-83 frente a Manresa. En aquella oportunidad, el entrenador Pedro Martínez se refirió al estado físico del argentino y reconoció que el problema era más serio de lo esperado.

“En principio, la lesión es más grave de lo que pensábamos. Pero no conozco con exactitud ni plazos ni tratamiento que va a recibir”, había señalado el técnico ante los medios.

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Un día después, el club hizo oficial el diagnóstico y confirmó que el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratar la inestabilidad del hombro izquierdo.

El comunicado médico no estableció una fecha estimada para su regreso. Por eso, habrá que esperar a la evolución posterior a la operación para conocer los tiempos de recuperación del basquetbolista santiagueño.

La nueva lesión representa otro contratiempo para Deck, quien también atravesó una importante lesión de rodilla hace dos temporadas. Ahora, el objetivo será resolver definitivamente los problemas en el hombro para que pueda regresar a la actividad en las mejores condiciones.