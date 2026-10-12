Accidente de camioneta municipal en Catamarca deja cinco heridos

Un accidente de tránsito en Catamarca involucró a una camioneta municipal y dejó cinco empleados heridos, quienes recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Hoy 15:10

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del domingo en Catamarca ha dejado a cinco empleados municipales heridos. El siniestro se produjo alrededor de las 7.15 en un camino interno que conecta las localidades de La Viña y Sumampa. La camioneta, una Toyota Hilux perteneciente a la Municipalidad de Los Altos, volcó tras perder el control, cayendo por un barranco en una zona montañosa.

Según la información proporcionada por las autoridades, todos los ocupantes de la camioneta, que eran empleados de la comuna, resultaron heridos de lesiones leves. Afortunadamente, los trabajadores fueron trasladados a un centro médico donde recibieron la atención necesaria y, según los últimos reportes, se encuentran fuera de peligro.

El accidente ha llamado la atención de las autoridades locales, que han iniciado una investigación para determinar las causas que llevaron a la pérdida de control del vehículo. Las primeras versiones indican que el conductor podría haber enfrentado problemas en la vía, pero se espera un informe más detallado de las pericias realizadas por la policía.

La intervención de los servicios de emergencia fue inmediata, y se estableció un operativo para evaluar el estado de salud de los heridos. Las autoridades municipales han expresado su preocupación por el incidente y han asegurado que colaborarán con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

En cuanto a los daños materiales, la Toyota Hilux sufrió graves daños tras el vuelco y el impacto. La investigación también determinará si el vehículo cumplía con las normativas de seguridad y mantenimiento requeridas para su uso en actividades municipales.

Este tipo de accidentes resalta la importancia de la seguridad vial y la capacitación de los conductores de vehículos oficiales. Las autoridades locales están evaluando la posibilidad de implementar programas de formación y concientización para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Finalmente, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre este accidente, así como las recomendaciones que surgirán de la investigación para mejorar la seguridad en las rutas internas de Catamarca.