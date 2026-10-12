Femicidio en Villa del Carmen: trascendió la identidad del acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos

Se trata de Rubén Ricardo Carrizo quien se presentó voluntariamente en una dependencia policial y quedó detenido. Según el informe policial, habría manifestado que asfixió a Karen Romina García con una almohada durante la madrugada.

Hoy 15:39

El hombre detenido por el femicidio de Karen Romina García, la mujer de 33 años encontrada sin vida en el barrio Villa del Carmen, fue identificado como Rubén Ricardo Carrizo, de 39 años. El acusado era la pareja de la víctima y padre de sus cuatro hijos.

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Según fuentes policiales, Carrizo se presentó voluntariamente en la Comisaría N.º 3 del barrio Cabildo, acompañado por un familiar, y quedó detenido a disposición de la Justicia. De acuerdo con el informe, habría manifestado que durante la madrugada asfixió a su pareja con una almohada mientras dormía. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

El crimen fue descubierto alrededor de las 11.30, cuando el hermano de Karen, de 24 años, llegó a la vivienda familiar, ubicada en el sector de las 450 Viviendas, y encontró a la mujer boca abajo en una de las habitaciones. Ante la situación, solicitó asistencia médica y personal del Servicio de Emergencias y Accidentes de Santiago del Estero (SEASE) acudió al domicilio y constató el fallecimiento.

Los testimonios sobre la relación

Tras conocerse el caso, también trascendieron testimonios de vecinos que describieron una relación marcada por los celos y las conductas de control. Según esos relatos, el hombre habría restringido las salidas de Karen y la mantenía gran parte del tiempo dentro de la vivienda.

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Por su parte, familiares de la víctima señalaron que la mujer buscaba conseguir independencia económica y quería separarse de su pareja. Estas circunstancias forman parte del contexto que deberá analizarse en el marco de la investigación.

Karen era madre de cuatro niños pequeños. Tras el hallazgo, su hermano se encargó de retirarlos del domicilio mientras avanzaban las actuaciones.

La causa está a cargo de la fiscal Lucía González Farías, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, quien dispuso la intervención del Departamento de Homicidios y del médico de Policía para realizar las pericias correspondientes. Los investigadores buscan reconstruir las horas previas al crimen y determinar las circunstancias de la muerte.