Cris Morena publicó un conmovedor mensaje para sus nietos tras el relato de Valentín sobre la violencia que vivió

La productora compartió una foto junto a Gustavo Yankelevich y los tres hijos de Romina Yan, a quienes les dedicó unas emotivas palabras. Además, volvió a cobrar relevancia una entrevista en la que recordó un pedido especial de su hija.

Hoy 16:31

Cris Morena se expresó públicamente luego de que su nieto Valentín contara que fue víctima de violencia por parte de su padre, Darío Giordano. A través de sus redes sociales, la productora compartió una fotografía familiar y publicó un mensaje dedicado a sus tres nietos: Franco, Valentín y Azul.

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“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió junto a la imagen, en la que aparece acompañada por Gustavo Yankelevich y los hijos de Romina Yan.

La publicación recibió numerosas muestras de cariño y mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes destacaron el acompañamiento de los abuelos hacia los jóvenes en medio de la difícil situación que atraviesan.

El papel de Cris Morena en la situación familiar

El mensaje de la productora llegó después de que Gustavo Yankelevich hablara públicamente sobre lo ocurrido con sus nietos. Durante una entrevista televisiva, el productor reveló que fue Cris Morena quien advirtió inicialmente que algo podía estar pasando con los chicos.

“La primera que se dio cuenta fue Cris, que me dijo que algo estaba pasando con los chicos y que prestara atención”, contó.

Además, explicó que, poco tiempo después, su nieto Franco le pidió vivir con él.

El pedido que Romina Yan le hizo a su madre

En medio de la repercusión por el relato de Valentín, también volvió a difundirse una entrevista en la que Cris Morena recordó una conversación con su hija, Romina Yan, que adquirió un significado especial a la luz de los acontecimientos recientes.

La productora había contado que, mientras se encontraba ocupada con los últimos preparativos de una obra teatral, Romina le pidió que se llevara a sus hijos.

Según recordó, su hija insistió pese a que ella le explicó que tenía compromisos laborales. Finalmente, aceptó y, antes de despedirse, Romina le hizo un pedido que quedó grabado en su memoria: “Cuidá a mis hijos”.

Cris también relató que, al día siguiente, recibió un mensaje de su hija en el que le decía que se había mirado al espejo durante la madrugada y había notado cuánto se parecía a ella.

El recuerdo volvió a circular en las redes sociales en un momento especialmente sensible para la familia, mientras Cris Morena y Gustavo Yankelevich expresan públicamente su apoyo a sus nietos.