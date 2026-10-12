Encontraron filmaciones inéditas de Los Redondos que estuvieron guardadas durante 40 años

Las imágenes muestran a la banda durante un recital en Palladium, en diciembre de 1985, y también incluyen escenas detrás de escena. Las cintas fueron halladas en el altillo de una casona de San Miguel y formarán parte del documental Buscando a Patricio Rey.

Hoy 16:38

Unas filmaciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que permanecieron guardadas durante cuatro décadas, volvieron a salir a la luz tras ser encontradas en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. El material registra una presentación de la banda en el boliche Palladium y contiene imágenes inéditas de una etapa clave de su historia.

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Las grabaciones corresponden al recital que el grupo ofreció el 28 de diciembre de 1985 en el emblemático local porteño. Filmadas en formato Súper 8, muestran tanto momentos del espectáculo como escenas de la intimidad de los músicos antes de salir al escenario.

El hallazgo se conoció a través de un adelanto audiovisual difundido por el realizador Mariano Mucci. Las imágenes integran el proyecto documental Buscando a Patricio Rey, que busca recuperar registros de los primeros años de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino.

La historia detrás de las filmaciones

El origen del material se remonta a 1985, cuando un grupo de estudiantes de cine propuso a los músicos realizar un videoclip. La iniciativa incluyó la participación de Carlos “Indio” Solari en la elaboración del guion de Criminal Mambo.

Después de filmar en un estudio de Buenos Aires, los realizadores tuvieron la oportunidad de registrar una presentación de Los Redondos en Palladium. Con cámaras que utilizaban película Súper 8, capturaron parte del recital y distintos momentos detrás de escena.

El videoclip nunca llegó a completarse y, con el paso del tiempo, las cintas se extraviaron. Finalmente, los rollos fueron encontrados dentro de unas cajas almacenadas en el altillo de una casona de San Miguel, donde habían permanecido durante décadas.

Cómo restauraron los videos de Los Redondos

Para recuperar las imágenes, el material fue trasladado a un laboratorio especializado en Madrid, donde se realizó un escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K.

El trabajo también presentó un desafío técnico: las filmaciones originales no tenían sonido. Por eso, los realizadores trabajaron en la sincronización de las imágenes con el audio de consola registrado durante aquel recital de 1985.

El resultado permite reconstruir parte de aquella presentación y observar a Los Redondos en un período anterior a la masividad que alcanzarían en los años siguientes.

Aunque algunos fragmentos de las grabaciones habían sido difundidos en televisión en 1996, el nuevo adelanto permite conocer un conjunto más amplio del material recuperado.

El proyecto está a cargo de Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola. Por el momento, no se confirmó una fecha de estreno del documental ni cuándo podrá verse el registro completo.