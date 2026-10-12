Alberto Fernández cruzó a Cristina Kirchner: “Si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires”

El expresidente cuestionó a su exvicepresidenta por las diferencias que marcaron el gobierno entre 2019 y 2023. Defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que no seguir los planteos del kirchnerismo evitó una crisis económica de mayor magnitud.

Hoy 17:02

Alberto Fernández volvió a cuestionar a Cristina Kirchner al repasar las tensiones políticas que atravesaron su gestión entre 2019 y 2023. Durante una entrevista con el youtuber Joaco Santos, el exmandatario defendió sus decisiones económicas y apuntó contra las presiones que recibía de su entonces vicepresidenta, especialmente durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Si le hubiera hecho caso a Cristina (Kirchner), hubiera volado todo por los aires”, afirmó Fernández al referirse a las diferencias que mantuvo con la exvicepresidenta. Según su interpretación, seguir los planteos de ese sector del oficialismo podría haber desencadenado un escenario económico mucho más complicado para el país.

El exjefe de Estado también cuestionó las exigencias de subordinación política que, según relató, recibía durante su administración. “Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no? Si te piden eso, algo está mal”, sostuvo.

Consultado sobre si habría cambiado aspectos del acuerdo político que dio origen al Frente de Todos para mejorar la gobernabilidad, Fernández respondió: “No, creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil”.

En esa línea, reconoció la influencia política de su compañera de fórmula, aunque remarcó que existían diferencias profundas entre ambos: “Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas”.

La disputa por el acuerdo con el FMI

Uno de los principales puntos de conflicto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante el gobierno del Frente de Todos fue la negociación con el FMI. El expresidente defendió el entendimiento alcanzado con el organismo internacional y sostuvo que no avanzar con un acuerdo habría expuesto a la Argentina a consecuencias financieras de gravedad.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó durante la entrevista.

Fernández insistió en que el país debía afrontar sus compromisos de deuda y planteó un escenario hipotético para explicar su postura. “¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba?”, preguntó.

A continuación, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, habría tenido un incumplimiento de esas obligaciones: “Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

El exmandatario reconoció que se trataba de una hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido, pero ratificó su interpretación de los hechos. “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”, señaló.

El acuerdo con el Fondo, alcanzado en 2022 para refinanciar la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, profundizó las diferencias dentro del oficialismo. En ese contexto, Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, en desacuerdo con el entendimiento negociado con el organismo.

Las críticas por la deuda y el legado de Néstor Kirchner

Durante la entrevista, Fernández también recordó los cuestionamientos que recibió por avanzar con el acuerdo. Según relató, algunos sectores del kirchnerismo consideraban que esa decisión implicaba desconocer el legado del expresidente Néstor Kirchner.

“Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’”, contó.

Sin embargo, defendió su postura y sostuvo que el exmandatario había comprendido los condicionamientos que implica mantener una deuda con el organismo internacional.

En ese sentido, recordó que Néstor Kirchner había cancelado la deuda con el FMI durante su presidencia para reducir la dependencia de sus exigencias. Fernández utilizó una comparación con un préstamo bancario para explicar su mirada: “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’”.

El expresidente consideró que mantener compromisos con el Fondo supone costos económicos y condiciona las decisiones de los gobiernos. No obstante, argumentó que la situación que encontró al asumir en 2019 era diferente y que desconocer la deuda existente no era una alternativa viable para su administración.

Las diferencias que marcaron el gobierno de 2019 a 2023

Los cruces entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron una constante durante el mandato que compartieron. Las discrepancias incluyeron decisiones económicas, la relación con los organismos internacionales de crédito y la conducción política del oficialismo.

El expresidente sostuvo que las diferencias de criterio no podían resolverse mediante la subordinación del jefe de Estado a su vicepresidenta y defendió la autonomía con la que, según afirmó, tomó las decisiones de su gobierno.

Al volver sobre ese período, Fernández insistió en que las tensiones internas dificultaron la gestión y que una mejor definición de los roles dentro de la coalición habría facilitado la gobernabilidad.

Sus declaraciones reavivaron la disputa política con la exvicepresidenta y volvieron a poner en primer plano uno de los principales puntos de ruptura del Frente de Todos: la estrategia económica y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.