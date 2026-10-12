VIDEO | Así fue el momento en que un misil impactó en un aeropuerto de Arabia Saudita y dejó 13 muertos

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran el instante de la explosión en el aeropuerto internacional de Riad y el pánico de los pasajeros. El ataque, atribuido a los hutíes de Yemen, dejó más de 300 heridos.

Hoy 17:22

Se difundieron nuevas imágenes del momento en que un misil impactó contra el aeropuerto internacional de Riad, la capital de Arabia Saudita, durante un ataque ocurrido el sábado 10 de octubre. El hecho dejó 13 muertos y más de 300 heridos, según el balance actualizado de las autoridades.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a numerosos pasajeros haciendo fila para atravesar un control de seguridad y a otros sentados en una sala de espera. Segundos después, una explosión sacudió las instalaciones y desató escenas de desesperación, con personas que intentaban escapar del lugar.

El proyectil impactó en las terminales 3 y 4, destinadas a vuelos nacionales, según informó un funcionario regional. Las imágenes difundidas por medios internacionales permitieron observar la magnitud del ataque y la reacción de quienes se encontraban en el aeropuerto.

Las autoridades sauditas atribuyeron el episodio a los hutíes de Yemen, un movimiento rebelde respaldado por Irán que reivindicó una serie de operaciones contra aeropuertos e infraestructuras energéticas del reino.

Una escalada de ataques contra Arabia Saudita

El ataque del sábado se produjo en medio de una creciente escalada militar entre los hutíes y Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení enfrentado con los rebeldes.

El grupo afirmó haber ejecutado cuatro operaciones de gran envergadura en un período de 24 horas, mediante misiles balísticos, misiles de crucero y drones. También sostuvo que el aeropuerto internacional de Riad había sido uno de sus objetivos en distintas fases de la ofensiva.

La violencia continuó el domingo, cuando un nuevo proyectil alcanzó el aeropuerto de la capital saudita. Ese segundo episodio provocó un muerto y 11 heridos, de acuerdo con las autoridades del país.

Además, se reportaron ataques contra el aeropuerto internacional de Dammam, situado en la costa oriental de Arabia Saudita, y contra instalaciones vinculadas a la infraestructura energética.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita, Turki al-Malki, informó que las defensas del reino interceptaron misiles y drones lanzados durante la ofensiva. Pese a las operaciones de defensa, los ataques dejaron al descubierto las dificultades para proteger infraestructuras civiles estratégicas.

El relato de un testigo: “La gente empezó a correr”

Un testigo de 32 años describió a la agencia de noticias AFP el desconcierto que se vivió durante el ataque del sábado.

Según relató, escuchó un fuerte estruendo y, de inmediato, los pasajeros comenzaron a correr para ponerse a salvo.

El hombre también describió escenas de extrema gravedad: algunas personas tenían el rostro cubierto de sangre, mientras que otras habían sufrido lesiones severas y trasladaban a heridos entre el caos.

La explosión generó momentos de pánico en una terminal que recibía pasajeros que se preparaban para viajar. Las imágenes de seguridad muestran cómo la actividad habitual del aeropuerto quedó interrumpida de manera abrupta por el impacto.

Por qué el aeropuerto de Riad es un objetivo estratégico

El aeropuerto internacional de Riad es una infraestructura central para los planes económicos de Arabia Saudita, que busca consolidar su capital como un destino para el turismo, las empresas multinacionales y los grandes acontecimientos internacionales.

Para Andreas Krieg, especialista de la firma de análisis de riesgos MENA Analytica, los ataques contra estas instalaciones no son casuales. Según explicó, la infraestructura tiene una importancia considerable para el proyecto impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

En ese contexto, las ofensivas no solo provocan daños materiales y víctimas, sino que también generan consecuencias económicas y psicológicas al afectar la conectividad aérea y la percepción de seguridad.

Tras los ataques, las autoridades extendieron el cierre del aeropuerto internacional de Riad hasta el sábado 17 de octubre para completar las inspecciones de seguridad y evaluar las instalaciones. La medida también provocó cancelaciones y modificaciones de vuelos de distintas aerolíneas internacionales.

La ofensiva se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia contra Arabia Saudita en más de una década y profundizó la preocupación internacional por la seguridad de los aeropuertos y otras infraestructuras civiles en Medio Oriente.