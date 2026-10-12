La crecida del río Iguazú obligó a cerrar el puerto y la Garganta del Diablo en las Cataratas

El caudal del río superó los 12.000 metros cúbicos por segundo y la altura alcanzó los 26,80 metros en Puerto Iguazú. Prefectura suspendió la navegación y el cruce fronterizo con Paraguay, mientras que las autoridades mantienen restricciones preventivas en sectores turísticos.

Hoy 18:33

La extraordinaria crecida del río Iguazú obligó a suspender la navegación en el Puerto Iguazú y a cerrar preventivamente el circuito de la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas. La medida se adoptó este lunes 12 de octubre ante el aumento del caudal, que superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, y los riesgos que representa para las instalaciones y los visitantes.

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El fenómeno está relacionado con las intensas lluvias registradas en la región durante los últimos días. En Puerto Iguazú, la medición del río llegó a los 26,80 metros de altura durante la mañana, muy por encima de su nivel habitual, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad.

La situación también afectó el funcionamiento del puerto local, donde la Prefectura Naval Argentina dispuso la suspensión de las actividades náuticas y del cruce fronterizo entre Puerto Iguazú y Puerto Tres Fronteras, en Paraguay.

Qué circuitos de las Cataratas están habilitados

La crecida también obligó a implementar medidas preventivas en el Parque Nacional Iguazú. Durante la mañana se dispusieron restricciones temporales en sectores de uso público para proteger a los turistas y a los trabajadores ante la fuerza de la corriente.

Sin embargo, durante la tarde se informó que el cierre en el sector argentino se concentraba en el circuito de la Garganta del Diablo, mientras que los circuitos Inferior y Superior permanecían habilitados para los visitantes.

Las autoridades continuaban inspeccionando las pasarelas y las instalaciones para evaluar los efectos del aumento del caudal y determinar si era necesario mantener o ampliar las restricciones.

Del lado brasileño también se adoptaron medidas preventivas ante la crecida, con el cierre de pasarelas y sectores expuestos al avance del agua. La situación en ambos parques está sujeta a la evolución de las condiciones hidrológicas.

Prefectura suspendió la navegación y el cruce fronterizo

La medida dispuesta en Puerto Iguazú alcanza a las embarcaciones destinadas al tráfico vecinal fronterizo, las excursiones turísticas y la navegación deportiva.

Además, el paso fluvial que conecta la Argentina con Paraguay permanece temporalmente inhabilitado. La decisión busca evitar accidentes ante el nivel del río y la fuerza de la corriente.

La restricción continuará vigente hasta que las autoridades consideren que existen condiciones seguras para retomar las actividades. Solo podrán contemplarse excepciones ante situaciones de urgencia debidamente justificadas o por razones de seguridad, previa evaluación de las condiciones del río.

Cuándo reabrirán los circuitos y el puerto

Por el momento, no hay un horario confirmado para la reapertura de la Garganta del Diablo ni para el restablecimiento de la navegación en Puerto Iguazú.

Los equipos del Parque Nacional Iguazú y de la empresa concesionaria continúan evaluando el estado de los recorridos, las pasarelas y la infraestructura afectada por la crecida. La habilitación dependerá de que las condiciones permitan garantizar la seguridad de los visitantes y del personal.

Ante esta situación, se recomienda a quienes tengan previsto visitar las Cataratas consultar los canales oficiales antes de trasladarse hasta el parque y respetar las restricciones vigentes. La evolución del río será determinante para definir cuándo podrán normalizarse las actividades turísticas y náuticas.