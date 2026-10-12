Caputo viaja este martes a Bangkok para negociar con el FMI y destrabar un desembolso de USD 869 millones

El ministro de Economía participará de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Gobierno buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo y obtener una dispensa por el incumplimiento de la meta fiscal.

12/10/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una visita que tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar en la aprobación de un desembolso pendiente de USD 869 millones para la Argentina.

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Durante su estadía, el funcionario mantendrá un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con quien abordará la tercera revisión del programa económico vigente. El Gobierno necesita alcanzar un acuerdo técnico que permita elevar la evaluación al Directorio Ejecutivo del organismo y habilitar la transferencia de los fondos.

La delegación argentina estará integrada también por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.

El incumplimiento fiscal, uno de los principales obstáculos

Uno de los temas centrales de las negociaciones será el resultado de las cuentas públicas durante el primer semestre de 2026. Según los datos disponibles, la Argentina acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de los $6,86 billones establecidos como objetivo en el acuerdo.

La diferencia, cercana a $574.000 millones, obligará al equipo económico a solicitar una dispensa, conocida técnicamente como waiver, para que el FMI autorice la continuidad de la revisión pese al incumplimiento de la meta.

En cuanto a las reservas internacionales, el panorama es diferente. El Banco Central logró cumplir el objetivo establecido para junio, luego de que el organismo flexibilizara las condiciones inicialmente acordadas.

Los dólares que espera recibir la Argentina

La aprobación del desembolso de USD 869 millones representa un punto importante para las reservas del Banco Central, especialmente después de que el país efectuara recientemente un pago cercano a USD 795 millones al FMI.

Además, el calendario financiero contempla nuevos compromisos con el organismo por USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre, lo que aumenta la relevancia de las conversaciones que mantendrá la delegación argentina.

Sin embargo, el giro todavía no tiene una fecha confirmada. Primero deberá alcanzarse un entendimiento técnico y posteriormente el Directorio del FMI tendrá que aprobar formalmente la tercera revisión.

Reuniones con organismos internacionales y nuevas proyecciones

La agenda de Caputo también incluirá encuentros con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, además de su participación en reuniones económicas del G20.

En paralelo, el FMI difundirá este martes una nueva edición de su informe de perspectivas económicas mundiales, que incluirá proyecciones actualizadas para la Argentina.

La publicación llegará después de que el Banco Mundial redujera su estimación de crecimiento de la economía argentina para 2026 del 3,6% al 2,1%, en un contexto de preocupación por el desempeño de la actividad.

Las reuniones anuales se extenderán hasta el 18 de octubre y serán una instancia clave para conocer el avance de las negociaciones entre el Gobierno argentino y los organismos internacionales, mientras