Murió a los 34 años RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

El artista estadounidense falleció en Texas y la noticia fue confirmada por sus representantes. Alcanzó la fama mundial por su papel de Walter White Jr. en la exitosa serie y también se destacó por su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

Hoy 18:46

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte de RJ Mitte, el actor estadounidense de 34 años que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad. El fallecimiento ocurrió en Brownsville, Texas, y fue confirmado este lunes 12 de octubre por sus representantes.

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A través de un comunicado, el entorno del artista expresó su pesar por la pérdida y destacó tanto su trayectoria profesional como su compromiso social. Hasta el momento, sus representantes no informaron oficialmente las causas de su muerte, mientras que la familia solicitó respeto por su privacidad.

Su papel en Breaking Bad, el personaje que lo llevó a la fama

RJ Mitte se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Breaking Bad, la producción protagonizada por Bryan Cranston que se emitió entre 2008 y 2013 y que se consolidó como una de las series más exitosas de la televisión.

En la ficción interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo adolescente del protagonista. Su personaje tuvo una participación importante a lo largo de las cinco temporadas, especialmente en los conflictos familiares que atravesaban la historia.

Una particularidad de su interpretación fue que Mitte tenía parálisis cerebral en la vida real, al igual que su personaje. El actor había recibido el diagnóstico durante su infancia y convirtió su experiencia personal en una herramienta para desarrollar su trabajo artístico.

La serie obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy y consiguió 16 estatuillas, además de recibir numerosos reconocimientos internacionales.

Una trayectoria marcada por la actuación y la inclusión

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó desarrollando su carrera en el cine y la televisión, con participaciones en producciones como Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice.

En 2021 protagonizó Triumph, una película dramática en la que interpretó a un estudiante con parálisis cerebral que aspiraba a convertirse en luchador. El proyecto abordó las dificultades personales y sociales que enfrentaba el protagonista para cumplir sus objetivos.

También formó parte de las películas Love Me Dead (2024) y Westhampton (2025), mientras que entre sus trabajos más recientes se encontraba la producción independiente Talking to Strangers.

Más allá de la actuación, RJ Mitte fue un reconocido defensor de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su vida participó en campañas de concientización y promovió una mayor representación e inclusión dentro de la industria audiovisual.

El actor se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, además de presidir The Mitte Foundation, una organización dedicada a impulsar iniciativas sociales y comunitarias.

Su fallecimiento generó repercusión entre los seguidores de Breaking Bad, quienes lo recuerdan por su interpretación de Walter White Jr. y por el trabajo que desarrolló fuera de las pantallas.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias de su muerte, sus representantes reiteraron el pedido de privacidad para familiares y seres queridos.