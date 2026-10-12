Se realizó el Primer Torneo de Newcom Integración en el Club Olímpico

La ciudad de La Banda fue escenario del Primer Torneo de Newcom Integración, desarrollado en las instalaciones del Club Olímpico, con la participación de 18 equipos provenientes de distintas localidades de Santiago del Estero.

Hoy 18:52

La competencia fue organizada por la Asociación Civil Santiagueña Amigos del Newcom y contó con la presencia de delegaciones de Vilelas, Termas de Río Hondo, Fernández, Santiago del Estero, Añatuya y La Banda, entre otras localidades y fueron mas de 21 equipos los cuáles participaron. Los mismos participaron en las categorías Iniciados e Intermedios, en una jornada que promovió el encuentro, la integración y la práctica deportiva.

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En reconocimiento a la importancia de esta iniciativa, la Cámara de Diputados de la Provincia declaró el evento de Interés Provincial, destacando el aporte del deporte a la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente de los adultos mayores.

El encuentro contó con la presencia del diputado provincial Martín Díaz Achával, el secretario de Deportes de la Provincia, profesor Carlos Dapello, y el intendente electo de la ciudad de La Banda, Llamil Abdala.

De esta manera, el Torneo de Newcom Integración reafirmó el valor del deporte como espacio de participación, compañerismo y construcción de vínculos entre personas de distintas generaciones y comunidades.