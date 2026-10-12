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Mascotas

Buscan a un perro perdido en pleno centro de Santiago del Estero

El animal es macho, está castrado y fue reportado como perdido en inmediaciones de las calles Buenos Aires y Urquiza. Solicitan la colaboración de los vecinos para encontrarlo.

Hoy 19:22

Una familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a un perro que se encuentra perdido en pleno centro de Santiago del Estero, en la zona de Buenos Aires y Urquiza.

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Según la información proporcionada, se trata de un perro macho, castrado, cuyo paradero se desconoce. Ante esta situación, buscan difundir el caso para que vecinos y personas que circulen por el sector puedan ayudar a localizarlo.

Se solicita especialmente a quienes transiten por las inmediaciones de calle Buenos Aires, Urquiza y alrededores que permanezcan atentos ante la posible presencia del animal.

Cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre su paradero puede comunicarse con Victoria al teléfono 3854267263.

La difusión de esta búsqueda puede resultar fundamental para que el perro pueda regresar a su hogar.

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