Robaron una notebook que contenía una tesis de grado y piden ayuda para recuperarla

El equipo fue sustraído el viernes 10 de octubre en el barrio Sáenz Peña. Su propietario solicita colaboración para recuperar el archivo, que contiene años de trabajo académico.

Hoy 19:25

Una familia solicita la colaboración de la comunidad para recuperar una notebook robada que contiene una tesis de grado, un trabajo académico que llevó años de esfuerzo y que se encontraba almacenado en el equipo.

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El robo ocurrió el pasado viernes 10 de octubre, en inmediaciones de avenida Rivadavia y pasaje Sagrado Corazón de Jesús, barrio Sáenz Peña, en la ciudad Capital. Los delincuentes se llevaron varios elementos, entre ellos la computadora.

Las características de la notebook

El equipo sustraído es una notebook Gfast, modelo N-737 A8480W de 15,6 pulgadas, con procesador Ryzen 7, 8 GB de RAM y 480 GB SSD.

Desde el entorno del propietario remarcaron que lo más importante no es el valor del dispositivo, sino el contenido que se encuentra en su interior: una tesis de grado desarrollada durante años de trabajo.

Por este motivo, solicitan que cualquier persona que tenga información sobre el equipo se comunique para facilitar su recuperación.

Se ofrece una recompensa económica por la devolución, sin preguntas y con absoluta discreción.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse a los teléfonos 385 649-7414 o 385 486-3254.