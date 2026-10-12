Las escenas de Walter White Jr. que quedaron en la memoria de los fanáticos de Breaking Bad

Tras la muerte de RJ Mitte, a los 34 años, repasamos las escenas más recordadas de su personaje, Walter White Jr., el hijo de Walter White en las cinco temporadas de Breaking Bad.

Hoy 19:35

La muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, volvió a poner en primer plano algunas de las escenas más recordadas de su personaje en la exitosa serie estadounidense.

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Aunque no participaba directamente en el mundo del narcotráfico que construyó su padre, Walter Jr. tuvo un papel fundamental para mostrar las consecuencias que las decisiones de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, provocaron en su familia.

A lo largo de las cinco temporadas, el personaje pasó de compartir momentos cotidianos con su padre a enfrentarlo por sus acciones y descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre.

La incómoda escena en la que toma tequila con su padre

Uno de los momentos más recordados de Walter White Jr. ocurre en Over, el décimo episodio de la segunda temporada, cuando la familia organiza una celebración después de que el cáncer de Walter entra en remisión.

Durante la reunión, Walter comienza a tomar tequila junto a su cuñado, Hank Schrader, y decide servirle también a su hijo adolescente. Sin embargo, lo que parecía un momento de celebración se transforma rápidamente en una situación incómoda.

Hank intenta ponerle un límite a Walter cuando advierte que continúa llenando el vaso del joven. Pero el protagonista se molesta cuando su cuñado le quita la botella y exige que se la devuelva.

La tensión aumenta hasta que Walter Jr., afectado por el alcohol, se levanta y termina vomitando en la piscina. Mientras su madre, Skyler White, corre a asistirlo, Walter queda apartado de la situación.

La escena es importante porque deja al descubierto el costado más autoritario de Walter y su necesidad de imponer su voluntad, incluso frente a su propia familia. También muestra cómo sus cambios de comportamiento empiezan a afectar a quienes lo rodean.

El duro reproche de Walter Jr. tras conocer el diagnóstico de su padre

En el cuarto episodio de la primera temporada, titulado Cancer Man, Walter White Jr. protagoniza una de las escenas más fuertes de los primeros capítulos de Breaking Bad.

Durante una reunión familiar, Walter White explica que no está seguro de querer someterse al tratamiento contra el cáncer, debido al alto costo que tendría para su familia. Mientras Skyler intenta convencerlo de que hay alternativas para afrontar los gastos, el protagonista insiste en que no quiere dejarles deudas.

La reacción de su hijo es inmediata. Enojado ante la posibilidad de que su padre se rinda, Walter Jr. le lanza una frase contundente: “Entonces, ¿por qué no te morís de una vez? ¡Simplemente rendite y morite!”.

Aunque sus palabras pueden parecer crueles, la escena refleja la desesperación de un adolescente que no soporta la idea de perder a su padre y busca hacerlo reaccionar. La interpretación de RJ Mitte muestra desde el comienzo la importancia del vínculo entre ambos y anticipa el impacto que las decisiones de Walter tendrán en su familia.

El enfrentamiento con su padre que cambió todo

Otra de las actuaciones más recordadas de Mitte aparece en Ozymandias, el decimocuarto episodio de la quinta temporada.

En esa secuencia, Walter Jr. descubre que la situación de su familia es mucho más grave de lo que imaginaba. Cuando su padre regresa a la casa y se desencadena una violenta discusión con Skyler, el joven interviene para proteger a su madre.

La tensión llega a un punto límite cuando Walter Jr. decide llamar a la policía para denunciar a su propio padre.

Ese momento representa una ruptura definitiva: el adolescente deja de ver a Walter como la persona en la que había confiado durante toda su vida y comienza a enfrentarse directamente con las consecuencias de sus acciones.

La llamada telefónica que rompió el vínculo entre padre e hijo

En Granite State, otro episodio de la última temporada, Walter intenta comunicarse con su familia después de haberse convertido en uno de los hombres más buscados del país.

La conversación con su hijo resulta especialmente dolorosa. Walter Jr. rechaza cualquier intento de acercamiento y deja en claro que ya no confía en él después de conocer las consecuencias de su doble vida.

El joven también expresa su enojo por el daño que provocó en su madre y por la muerte de Hank, su tío.

La escena muestra hasta qué punto Walter perdió el vínculo con las personas que decía querer proteger. El dinero que había acumulado para garantizar el futuro de su familia ya no puede reparar el daño que causó.

La despedida silenciosa del final de la serie

En Felina, el episodio que cierra Breaking Bad, Walter regresa a Albuquerque después de permanecer oculto durante meses.

En medio de sus últimos movimientos, observa a su familia desde la distancia. Su relación con Walter Jr. está completamente destruida y ya no existe una posibilidad real de recuperar la confianza de su hijo.

Ese distanciamiento refleja una de las consecuencias más profundas de su transformación: Walter había comenzado su historia asegurando que hacía todo por su familia, pero termina apartado de ella por las decisiones que tomó.

El personaje que acompañó a una generación de espectadores

Más allá de los momentos dramáticos, Walter Jr. también quedó en la memoria de los fanáticos por sus escenas cotidianas y sus recurrentes desayunos, que se convirtieron en uno de los rasgos más reconocibles del personaje.

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RJ Mitte tenía parálisis cerebral, al igual que Walter Jr. en la ficción, y su participación contribuyó a visibilizar a las personas con discapacidad en una de las series más exitosas de la televisión.

Con su interpretación, el actor construyó un personaje que funcionó como una referencia moral dentro de la historia: mientras su padre se hundía cada vez más en el mundo criminal, Walter Jr. intentaba comprender qué había sucedido con la persona en la que siempre había confiado.