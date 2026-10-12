El Museo del Automóvil de Termas de Río Hondo tuvo ocupación plena durante el fin de semana largo

El espacio ubicado en el Autódromo Internacional recibió turistas de distintas provincias argentinas y visitantes de países de América y otros destinos internacionales. La importante convocatoria se extendió durante cuatro jornadas consecutivas.

Hoy 20:49

El Museo del Automóvil del Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo registró una destacada afluencia de visitantes durante el último fin de semana largo, con ocupación plena durante cuatro días consecutivos, desde el viernes hasta este lunes.

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El atractivo turístico recibió a familias y visitantes provenientes de diferentes provincias argentinas, además de turistas internacionales que eligieron recorrer sus instalaciones y conocer parte de la historia del automovilismo.

Entre los lugares de procedencia de los visitantes extranjeros se destacaron Hawái, Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Uruguay y Brasil, entre otros destinos. La diversidad de público reflejó el interés que despierta este espacio, que combina historia, tecnología y pasión por los vehículos y el deporte motor.

Desde la dirección del museo destacaron que la convocatoria registrada durante las cuatro jornadas representa un resultado positivo para el establecimiento y también para el movimiento turístico de Las Termas de Río Hondo.

Un atractivo que impulsa el turismo en Termas de Río Hondo

Más allá de su propuesta cultural y deportiva, el Museo del Automóvil constituye uno de los espacios turísticos vinculados al Autódromo Internacional, reconocido por albergar importantes competencias del deporte motor.

La llegada de turistas nacionales y extranjeros también representa un aporte para la actividad económica de la ciudad, con movimiento en sectores relacionados con el alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

En ese sentido, el director del museo, Raúl Esteban Cano, conocido como "Jalo", destacó la importancia de la respuesta del público durante el fin de semana largo y el posicionamiento que ha logrado el establecimiento entre los atractivos de la región.

Desde la institución remarcaron que la presencia de visitantes internacionales demuestra el alcance turístico del museo, que continúa despertando interés más allá de las fronteras argentinas.

La convocatoria de este fin de semana largo reafirma el papel del Museo del Automóvil de Termas de Río Hondo como un espacio que reúne turismo, cultura, identidad y deporte motor, y que contribuye a fortalecer la oferta turística de la ciudad santiagueña.