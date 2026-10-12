¿Vuelve Ramón Díaz a River? Los guiños que alimentan la ilusión de un regreso en 2027

El Pelado rechazó una propuesta de Corinthians y su hijo Emiliano dejó una frase que despertó expectativas entre los hinchas del Millonario. Mientras Ponzio continúa como interino, crecen las versiones sobre un posible regreso del riojano.

Hoy 19:53

El nombre de Ramón Díaz vuelve a sonar con fuerza en River Plate y su posible regreso al banco de suplentes comienza a tomar forma de cara a 2027. El entrenador riojano aparece como uno de los principales candidatos para conducir al Millonario la próxima temporada, en medio de una serie de señales que alimentan las expectativas de los hinchas.

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Una de las situaciones que más llamó la atención fue la reciente decisión de Ramón y Emiliano Díaz de rechazar una propuesta de Corinthians, equipo brasileño que atraviesa un complicado presente deportivo. La negativa abrió interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una nueva etapa en Núñez.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial ni un acuerdo para su regreso, distintos factores podrían favorecer un acercamiento entre el entrenador y la dirigencia de River durante los próximos meses.

El rechazo a Corinthians y la frase de Emiliano Díaz que ilusiona a River

La decisión de rechazar la oferta de Corinthians generó repercusión, especialmente después de que Emiliano Díaz publicara una carta abierta para explicar los motivos de la negativa.

En su mensaje, el hijo y ayudante de campo de Ramón reconoció que se trató de una determinación difícil por el vínculo que ambos mantienen con el conjunto brasileño. Sin embargo, dejó una frase que rápidamente despertó interpretaciones entre los simpatizantes del Millonario.

"Su deber como hijo era acompañar a la persona que apostó todo en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol", expresó.

Si bien Emiliano no mencionó directamente a River, sus palabras fueron interpretadas como un posible guiño hacia el club donde su padre construyó gran parte de su historia como entrenador.

Meses atrás, el propio Emiliano había manifestado públicamente su deseo de volver a trabajar en la institución.

"Siempre dijimos que el día que nos necesiten vamos a estar para dar una mano", aseguró en aquella oportunidad, al considerar que después de 12 años del último ciclo de Ramón Díaz, podría ser momento de un reencuentro con River.

Qué falta para que Ramón Díaz pueda regresar a River

Uno de los principales obstáculos para concretar el regreso del Pelado está relacionado con cuestiones pendientes en el vínculo entre el entrenador y algunos sectores de la institución.

Tras la salida de Eduardo Coudet, Ramón no aparecía inicialmente como la primera alternativa para asumir la conducción del equipo. Sin embargo, la posibilidad de recomponer las relaciones mediante conversaciones y acuerdos podría modificar ese escenario.

En ese contexto, el nombre del riojano empieza a posicionarse como una alternativa importante para el proyecto deportivo de 2027, aunque cualquier avance dependerá de las decisiones que adopte la dirigencia en los próximos meses.

El futuro de Leonardo Ponzio, otro factor clave

Mientras crecen las especulaciones sobre Ramón Díaz, Leonardo Ponzio continúa al frente del plantel de River de manera interina, con la posibilidad de fortalecer su posición según los resultados que consiga el equipo.

Si el Millonario logra consagrarse campeón del Torneo Clausura, la continuidad del actual entrenador podría convertirse en una alternativa concreta, aunque también dependerá de su propia decisión.

Este panorama representa otro elemento importante para analizar un eventual regreso de Ramón, ya que la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo desde enero de 2027 le permitiría afrontar una pretemporada completa y participar en la conformación del plantel.

La intención de evitar una llegada en medio de una emergencia deportiva también aparece como un argumento a favor de esperar hasta la próxima campaña.

Por ahora, el regreso de Ramón Díaz a River sigue siendo una posibilidad y no una negociación confirmada. Sin embargo, el rechazo a Corinthians, las declaraciones de Emiliano y la perspectiva de comenzar un proyecto desde cero alimentan la expectativa de que el Pelado pueda tener una última etapa como entrenador del Millonario en 2027.