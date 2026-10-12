Franco Méndez, tras el nuevo triunfo de Quimsa: "Todavía tenemos cosas por mejorar"

El escolta fue la gran figura de la Fusión con 23 puntos y 10 asistencias en la victoria ante Boca.

Hoy 20:01

Quimsa atraviesa un gran comienzo de temporada en la Liga Nacional de Básquet y uno de los protagonistas de este presente es Franco Méndez, quien se convirtió en la figura del triunfo frente a Boca Juniors con una destacada actuación de 23 puntos y 10 asistencias. Sin embargo, pese a los resultados positivos, el perimetral dejó en claro que el equipo todavía tiene margen para mejorar.

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El jugador, que llegó esta temporada procedente de San Martín, analizó el rendimiento de la Fusión y destacó la capacidad del plantel para imponerse en compromisos exigentes, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un equipo en plena etapa de adaptación.

"Nos quedamos con un partido muy duro. Si bien somos un equipo nuevo, logramos plasmar nuestro juego en la cancha y estar fuertes en defensa para quedarnos con la victoria", expresó Méndez después del encuentro frente al Xeneize.

Además, valoró la respuesta del equipo en sus primeras presentaciones: "Nos tocaron dos juegos fuertes en el inicio del torneo y logramos dos grandes triunfos".

El perimetral fue uno de los puntos más altos de Quimsa en el triunfo frente a Boca, aportando 23 tantos y 10 asistencias, números que reflejan su importancia tanto en la faceta ofensiva como en la generación de juego.

Sin embargo, lejos de quedarse con su rendimiento individual, Méndez resaltó el funcionamiento colectivo y la confianza que recibió desde su llegada al conjunto santiagueño.

"Agradezco la confianza de mis compañeros y el cuerpo técnico, es un plus para mí. Trato de aportar desde donde nos toque", manifestó.

En ese sentido, remarcó una de las principales fortalezas del plantel: la cantidad de alternativas ofensivas con las que cuenta Quimsa.

"En cada partido hay un goleador diferente, hoy me tocó a mí; sabemos que somos un equipo largo", aseguró el exjugador de San Martín.

Sus palabras reflejan la importancia de contar con un plantel con distintas opciones para asumir protagonismo, un aspecto que puede resultar determinante a lo largo de una temporada exigente en la Liga Nacional.

"Todavía tenemos cosas por mejorar"

Más allá de los triunfos conseguidos, Franco Méndez reconoció que Quimsa todavía debe corregir errores para alcanzar su mejor versión.

El escolta también hizo referencia a la ausencia de Ignacio "Nacho" Laterza, una baja que condiciona las alternativas del equipo en este inicio de temporada.

"Todavía tenemos cosas por mejorar, estamos incompletos por la ausencia de Nacho (Laterza). Si bien tuvimos buenos resultados, no quita que no podamos ver los errores para corregirlos", sostuvo.

De esta manera, el jugador dejó en claro que los resultados positivos no deben ocultar los aspectos a mejorar, especialmente en un equipo que todavía se encuentra en proceso de consolidación.

Quimsa se prepara para su primera gira de la Liga Nacional

Después de sus presentaciones como local, Quimsa tendrá varios días de entrenamientos en el Estadio Ciudad, donde continuará trabajando para ajustar detalles y fortalecer su funcionamiento colectivo.

El próximo desafío de la Fusión será su primera gira de la temporada, que incluirá compromisos en Junín y Chivilcoy, dos nuevas pruebas para el conjunto santiagueño.

Con Franco Méndez como una de sus principales figuras y un plantel que busca seguir creciendo, Quimsa intentará trasladar su buen comienzo de campeonato a sus primeros partidos como visitante, con el objetivo de mantener el protagonismo en la Liga Nacional de Básquet.