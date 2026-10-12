Alpine tomó una decisión con el auto de Franco Colapinto tras el desastre en Singapur: qué cambiará para la próxima carrera

La escudería francesa confirmó que investigará las fallas mecánicas que provocaron los abandonos del argentino y prepara un importante paquete de mejoras para el Gran Premio de Estados Unidos.

Hoy 20:03

Alpine tomó una decisión importante sobre el futuro inmediato del monoplaza de Franco Colapinto después de un complicado paso por el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde el piloto argentino debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal debido a problemas técnicos en su auto.

Ante este panorama, la escudería francesa confirmó que investigará las fallas de fiabilidad que afectaron al equipo durante el fin de semana y anunció que trabaja en un paquete de mejoras para el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre en Austin.

El objetivo de Alpine será solucionar los inconvenientes mecánicos y mejorar el rendimiento de sus monoplazas para intentar recuperar terreno en el Campeonato Mundial de Constructores, donde atraviesa un momento complicado.

Alpine investigará las fallas que provocaron los abandonos de Colapinto

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, reconoció que los problemas registrados en Singapur encendieron las alarmas dentro del equipo, especialmente porque la fiabilidad de los autos había sido uno de sus puntos fuertes durante gran parte de la temporada.

"La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos", explicó el dirigente.

En ese sentido, Nielsen dejó en claro que la escudería deberá realizar un análisis profundo de los problemas técnicos que obligaron a detener los monoplazas durante el fin de semana.

"Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, sino que también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana", sostuvo.

De esta manera, Alpine buscará identificar el origen de las fallas mecánicas y aplicar las correcciones necesarias antes de la próxima presentación de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo.

Las mejoras que prepara Alpine para el Gran Premio de Estados Unidos

Además de investigar los abandonos, Alpine confirmó que incorporará nuevas piezas a sus monoplazas de cara a la próxima carrera, con la intención de conseguir una mejora en el rendimiento y la competitividad del equipo.

El Gran Premio de Estados Unidos aparece como una oportunidad importante para evaluar los cambios y comprobar si la escudería logra dar un paso adelante después de un fin de semana marcado por los problemas técnicos.

La necesidad de reaccionar también responde al presente del equipo en el campeonato. Tras su paso por Singapur, Alpine acumuló tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos y quedó a 32 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del Mundial de Constructores.

La diferencia entre ambas escuderías era de apenas nueve puntos antes del inicio de la gira asiática, por lo que los últimos resultados representaron un retroceso importante para el conjunto francés.

Pese a este escenario, Steve Nielsen se mostró optimista respecto del potencial del auto y confió en que las próximas actualizaciones puedan ayudar a revertir la situación.

"Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas", aseguró.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después del complicado fin de semana en Singapur, Franco Colapinto volverá a competir del 23 al 25 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin.

La carrera marcará el inicio de una nueva seguidilla de tres fines de semana consecutivos de actividad, que continuará con los Grandes Premios de México y Brasil.

Para el piloto argentino, la próxima cita representará una nueva oportunidad de dejar atrás los problemas mecánicos y buscar un resultado positivo, mientras que Alpine intentará comprobar la efectividad de sus mejoras y volver a sumar puntos en el campeonato.

Así, todas las miradas estarán puestas en las modificaciones que recibirá el auto de Colapinto, en un momento en el que la escudería francesa necesita recuperar la fiabilidad y mejorar su rendimiento en pista.