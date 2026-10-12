En medio de la tensión por Malvinas, el primer ministro británico ratificó que respetará la voluntad de los isleños

Andy Burnham aseguró que existe una intención “clara y manifiesta” de los habitantes del archipiélago de seguir siendo británicos. Desde el Gobierno argentino, reafirmaron el reclamo de soberanía y pidieron reanudar las negociaciones bilaterales.

Hoy 20:09

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, volvió a defender la posición británica sobre las Islas Malvinas y aseguró que su Gobierno respetará la voluntad de los habitantes del archipiélago de permanecer bajo soberanía británica. Sus declaraciones se produjeron este lunes en la Cámara de los Comunes, en medio de las tensiones diplomáticas con la Argentina por la disputa territorial.

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“En mi reunión con el presidente (Donald Trump) mencioné las Islas Malvinas y la clara y manifiesta voluntad de sus habitantes de seguir siendo británicos”, sostuvo el mandatario, al referirse al encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese sentido, Burnham ratificó la postura de Londres y afirmó: “Enfaticé este punto en mi discurso ante la Asamblea General y reitero que siempre haremos todo lo necesario para respetar su voluntad”.

El pronunciamiento se suma a otras declaraciones recientes del jefe de Gobierno británico en defensa de la posición de su país sobre el archipiélago, en un escenario marcado por los cruces con la administración de Javier Milei.

El reclamo argentino por la soberanía de Malvinas

La posición expresada por Burnham recibió como contrapunto el reclamo histórico de la Argentina. Durante su intervención ante las Naciones Unidas, el canciller Pablo Quirno reiteró que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido.

El funcionario sostuvo que la controversia tiene su origen en enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las Malvinas y expulsaron a las autoridades y a la población argentinas establecidas en el archipiélago.

Según explicó Quirno, la Argentina nunca consintió esa ocupación y mantuvo sus protestas diplomáticas a lo largo de los años. También recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

En ese contexto, el canciller ratificó la disposición del Gobierno argentino a reanudar el diálogo bilateral con Londres para avanzar en una resolución de la controversia.

La disputa diplomática y las medidas del Gobierno argentino

Las nuevas declaraciones del primer ministro británico se producen en medio de una creciente tensión entre ambos países por la soberanía del archipiélago y la explotación de sus recursos naturales, especialmente los hidrocarburos.

El Gobierno de Javier Milei impulsó medidas contra empresas y ejecutivos vinculados con actividades petroleras en las aguas que rodean las islas sin autorización argentina. Desde Buenos Aires, esas iniciativas son consideradas parte de una política de defensa de los derechos soberanos del país.

Por su parte, Londres mantiene su respaldo a las actividades económicas promovidas por la administración isleña y sostiene que los habitantes del archipiélago tienen derecho a decidir su futuro político.

De esta manera, Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática entre la Argentina y el Reino Unido, con posiciones contrapuestas sobre la soberanía y sin avances que permitan anticipar una solución al conflicto.