Alexander Zverev será el nuevo número 1 del mundo tras superar a Sinner y Alcaraz en el ranking ATP

La derrota del español en Shanghai y la ausencia del italiano hasta 2027, le permitirán al alemán subirse a lo más alto de la clasificación mundial.

Hoy 17:34

El tenis mundial tendrá un nuevo líder. Alexander Zverev se aseguró finalizar la temporada 2026 como número uno del ranking ATP, luego de una combinación de resultados que involucró directamente a sus principales competidores, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El alemán alcanzará por primera vez la cima de la clasificación y protagonizará un hecho histórico para su país.

La confirmación llegó este lunes, después de que Carlos Alcaraz quedara eliminado del Masters 1000 de Shanghái al perder sorpresivamente frente al belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (4), en la tercera ronda del certamen.

A este resultado se sumó la situación de Jannik Sinner, actual líder del ranking, quien no volverá a competir hasta 2027 debido a una lesión de rodilla. Su ausencia en los últimos torneos del calendario provocará una importante pérdida de puntos y permitirá que Zverev lo supere en la clasificación.

Zverev y una temporada histórica con dos títulos de Grand Slam

El alemán, de 29 años, construyó su camino hacia la cima gracias a una temporada extraordinaria, en la que conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, sus primeros dos títulos de Grand Slam.

La regularidad fue uno de los aspectos fundamentales de su campaña. Mientras sus principales rivales atravesaron distintos problemas físicos, Zverev consiguió mantenerse entre los protagonistas del circuito y sumar puntos decisivos en los torneos más importantes.

Con este logro, se convertirá en el primer alemán en finalizar una temporada como número uno del mundo en el ranking ATP y en el jugador de mayor edad en alcanzar por primera vez esa distinción.

Aunque todavía ocupa el segundo puesto de la clasificación, su ascenso al liderazgo está matemáticamente garantizado antes del cierre de la temporada. La fecha exacta dependerá de los próximos resultados y de la actualización de los puntos del ranking.

“El sueño de toda mi vida”: la emoción de Zverev por alcanzar el número uno

Tras conocer la noticia, Zverev expresó su satisfacción por cumplir uno de los principales objetivos de su carrera, aunque reconoció que las circunstancias que favorecieron su ascenso le dejaron sensaciones encontradas.

“Ser el número uno del mundo es algo con lo que soñás desde que empezás a jugar al tenis, es el objetivo máximo de cualquier carrera”, manifestó el alemán.

Sin embargo, también lamentó la situación de Sinner, quien deberá permanecer alejado de las canchas durante el resto del año.

“De esta manera tiene un sabor agridulce por la situación de Jannik. No estoy feliz de que él no esté y es una lástima que no pueda jugar por su lesión. Hubiese preferido pelear este lugar con él en la cancha hasta el último torneo del año”, expresó.

El futuro número uno del mundo también destacó el esfuerzo realizado para llegar a este momento.

“Ha sido un año increíble para mí. Logré cosas con las que soñé toda mi vida y mantuve una regularidad que me permitió estar ahí arriba todo el tiempo”, señaló.

De todas maneras, aseguró que su concentración continúa puesta en el Masters 1000 de Shanghái, donde buscará seguir avanzando y sumar otro título a su destacada campaña.

¿Qué pasó con Sinner y Alcaraz?

La lucha por el primer puesto del ranking ATP tuvo un desenlace inesperado debido a las dificultades físicas que atravesaron los otros dos grandes protagonistas del circuito.

Por un lado, Jannik Sinner confirmó que no volverá a jugar en lo que resta de 2026. El italiano perderá los puntos que debía defender en los últimos compromisos de la temporada, entre ellos los torneos de Viena, París y las ATP Finals.

En tanto, Carlos Alcaraz llegó a Shanghái con la necesidad de conseguir buenos resultados para mantener sus posibilidades matemáticas de alcanzar el liderazgo.

Sin embargo, el español sufrió una inesperada derrota ante Zizou Bergs, quien consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al imponerse por 7-5 y 7-6 (4).

Ese resultado terminó de definir la pelea por el ranking y dejó a Alexander Zverev como el número uno asegurado al cierre de 2026, coronando una temporada que quedará marcada como la más importante de su trayectoria profesional.