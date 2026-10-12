Sumampa se prepara para la Expo Rural 2026 con dos jornadas de producción y tradición

La XVII edición se realizará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre en el Camping Municipal, con entrada libre y gratuita. Habrá exposición de animales, feria de artesanos, concursos gastronómicos y espectáculos artísticos.

Hoy 20:34

La producción regional, las costumbres y la gastronomía santiagueña serán protagonistas de una nueva edición de la Expo Rural 2026, que tendrá como escenario a Sumampa, en el departamento Quebrachos. La propuesta busca convocar a vecinos y visitantes para compartir distintas actividades vinculadas con la identidad del sur provincial.

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El encuentro se desarrollará durante dos jornadas, el 6 y 7 de noviembre, en el Camping Municipal. La iniciativa, organizada por la Municipalidad, formará parte de las celebraciones por el 396.º aniversario de Estación Sumampa y tendrá acceso gratuito para el público.

Producción rural y propuestas gastronómicas

La muestra contará con un espacio dedicado a los animales y otro destinado a los artesanos, quienes podrán exhibir sus trabajos y producciones. La gastronomía también tendrá un lugar destacado, con un encuentro de cocineros al disco y un concurso de cazuelas alfareras.

A estas actividades se sumarán la venta de comidas típicas, una rifa y espectáculos artísticos que completarán la programación prevista para el fin de semana.

La variedad de propuestas apunta a reunir a productores, emprendedores y familias en un ámbito donde el trabajo rural convivirá con las expresiones culturales y las tradiciones de la zona.

Dos días para disfrutar en Sumampa

Con esta nueva edición, Sumampa volverá a ofrecer un espacio de encuentro para compartir los sabores y las costumbres que distinguen a la región. La exposición también permitirá visibilizar el trabajo de quienes sostienen distintas actividades productivas y artesanales.

La invitación está abierta a quienes quieran acercarse al Camping Municipal el viernes 6 y sábado 7 de noviembre para recorrer la muestra y participar de las actividades. La entrada será libre y gratuita.