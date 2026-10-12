Salavina: encontraron sano y salvo a un jubilado de 85 años que se había perdido en el monte

José Florentino Castaño se había internado en una zona montuosa del paraje El Cruce para buscar sus animales y se desorientó. Fue localizado alrededor de las 2 de la madrugada tras un operativo de búsqueda.

Hoy 20:46

Un hombre de 85 años fue encontrado sano y salvo durante la madrugada de este lunes, luego de haberse extraviado en el monte del paraje El Cruce, departamento Salavina. El jubilado, identificado como José Florentino Castaño, había salido a buscar sus animales y no había logrado regresar a su vivienda.

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Según fuentes policiales, el hombre ingresó a la zona montuosa alrededor de las 16 del domingo. Al adentrarse entre la vegetación, perdió la orientación y no pudo encontrar el camino de regreso, por lo que sus familiares radicaron la denuncia ante su desaparición.

La búsqueda se extendió durante varias horas y contó con la participación de familiares y vecinos de la zona. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, Castaño fue localizado en medio del monte. Tras ser revisado, se constató que no presentaba lesiones ni necesitaba asistencia médica, por lo que fue trasladado a su domicilio para reencontrarse con sus seres queridos.

En el operativo intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 39 de Los Telares, que coordinó el rastrillaje junto con familiares y vecinos del paraje hasta dar con el paradero del adulto mayor.