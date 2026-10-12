Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en La Banda: una familia con dos niños perdió todo y necesitan ayuda

El fuego se desató este lunes alrededor de las 20 en el barrio Los Álamos III. En la vivienda residían una pareja y sus hijos de 4 y 2 años. La familia solicita colaboración de la comunidad tras perder todas sus pertenencias.

Hoy 21:43

Un voraz incendio consumió por completo una vivienda durante la noche de este lunes en el barrio Los Álamos III, de la ciudad de La Banda, dejando a una familia con dos pequeños hijos sin su hogar y sin ninguna de sus pertenencias.

El siniestro se produjo alrededor de las 20 horas en una precaria vivienda tipo rancho ubicada en inmediaciones de Segundo Pasaje y Canal. Debido a las características de la construcción, las llamas avanzaron rápidamente y destruyeron la totalidad de la casa y los bienes que se encontraban en su interior.

En el lugar residía una familia integrada por cuatro personas: una pareja de 33 y 30 años y sus dos hijos, de 4 y 2 años, quienes atraviesan momentos de profunda angustia tras haber perdido todo a causa del incendio.

Según manifestó la progenitora, el incendio se habría iniciado a partir de un brasero que se encontraba encendido en el interior de la vivienda.

Las llamas se propagaron por la precaria construcción y terminaron consumiendo todo a su paso, dejando a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ante este dramático panorama, los damnificados apelan a la solidaridad de los santiagueños para poder comenzar nuevamente, ya que perdieron su vivienda, sus muebles, su ropa y todas sus pertenencias.

Cómo ayudar a la familia que perdió todo

La familia necesita colaboración urgente y cualquier tipo de ayuda será bienvenida, desde ropa y alimentos hasta elementos para los niños, muebles, materiales de construcción y otros artículos de primera necesidad.

Quienes deseen realizar una colaboración económica pueden hacerlo a través del siguiente alias: Agus-eluney.

Asimismo, quienes quieran acercar donaciones pueden dirigirse al sector de Segundo Pasaje y Canal, en el barrio Los Álamos III de La Banda, donde ocurrió el incendio.

En medio de la difícil situación que atraviesan, la familia espera contar con el acompañamiento de la comunidad para poder reconstruir lo que el fuego destruyó en cuestión de minutos.