Balearon a un adolescente de 16 años y lucha por su vida: una gorra habría desatado el ataque

El hecho ocurrió en el barrio Campo Rosso de Añatuya. El adolescente recibió varios disparos, fue atendido en el Hospital Zonal y era trasladado de urgencia a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad Capital.

Hoy 21:35

Un adolescente de 16 años lucha por su vida luego de recibir varios disparos en un violento episodio ocurrido en el barrio Campo Rosso, de la ciudad de Añatuya. Debido a la gravedad de las heridas, el joven recibió asistencia médica en el Hospital Zonal y se dispuso su traslado de urgencia a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad Capital.

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Según fuentes policiales, el chico presentaba un cuadro delicado como consecuencia de las heridas de arma de fuego. Mientras se organizaba su derivación, comenzaron a conocerse las primeras versiones sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque.

De acuerdo con esas hipótesis iniciales, la agresión habría tenido como trasfondo una disputa o el robo de una gorra. Sin embargo, por el momento, ese posible motivo no fue confirmado y deberá ser establecido a partir de las averiguaciones correspondientes.

La gravedad del episodio generó preocupación en la comunidad, mientras el adolescente era trasladado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre la cantidad de personas que participaron en el ataque ni sobre la identidad de los presuntos responsables.

Personal policial trabaja para reconstruir lo ocurrido, determinar cómo se produjo la agresión e identificar a los involucrados. La investigación también busca establecer si existió un conflicto previo relacionado con la gorra y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el violento episodio.