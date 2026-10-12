“Ella nos había comentado que quería dejarlo”: el doloroso testimonio del hermano de Karen García tras el femicidio

Leandro, hermano de la mujer asesinada en el barrio Villa del Carmen, habló con Noticiero 7 y reveló que la víctima había manifestado su intención de separarse de su pareja. Además, relató cómo fue el momento en el que la encontró sin vida.

Hoy 22:37

El femicidio de Karen Romina García, de 33 años, ocurrido este lunes en el barrio Villa del Carmen de la ciudad Capital, continúa generando profunda conmoción. En medio del dolor por la tragedia, Leandro, hermano de la víctima, brindó un estremecedor testimonio en diálogo con Noticiero 7, donde relató cómo encontró a su hermana y reveló detalles sobre la relación que mantenía con su pareja.

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“Yo encontré a mi hermana en el suelo y no reaccionaba. Él se escapó, no sé dónde fue, se esfumó. Llamé a la ambulancia y a la Policía”, expresó Leandro al recordar el dramático momento en el que descubrió lo ocurrido.

El joven aseguró que el hombre desapareció del lugar tras el hecho, mientras él intentaba conseguir asistencia para su hermana.

Visiblemente afectado por la pérdida, manifestó el profundo dolor que atraviesan sus seres queridos. “Es un golpe muy duro para la familia, pedimos justicia”, sostuvo.

Karen había manifestado su intención de separarse

Durante la entrevista, Leandro también reveló que Karen había expresado a sus familiares que quería terminar la relación con su pareja, un dato que cobra especial relevancia en el contexto de la investigación.

“Ella nos había comentado que estaba cansada de él y quería dejarlo”, relató el hermano de la víctima.

Sin embargo, aclaró que, hasta donde él sabía, no habían existido señales previas que permitieran anticipar un desenlace de semejante gravedad.

“Nunca hubo un indicio de violencia. Ella decía que lo quería dejar”, explicó.

Una familia atravesada por el dolor que exige justicia

El crimen de Karen Romina García, madre de cuatro hijos, provocó una profunda conmoción entre sus familiares y vecinos del barrio Villa del Carmen.

Su pareja, señalada como principal sospechosa del femicidio, se entregó posteriormente a la Policía y quedó detenida, mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

En medio de la angustia, el testimonio de Leandro refleja el dolor de una familia que intenta comprender lo sucedido y que reclama una respuesta de la Justicia por el asesinato de Karen.