Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

La modelo comunicó la decisión a través de una historia de Instagram, luego de seis años de relación con el cantante. En su mensaje, expresó su dolor por la ruptura y pidió respeto por la intimidad de ambos.

Hoy 21:42

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega, con quien se había casado por civil el pasado 15 de septiembre, después de seis años de relación. La noticia fue difundida este lunes a partir de un mensaje que la modelo compartió en sus historias de Instagram.

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“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó Prandi en el comunicado, en el que confirmó el final del vínculo.

La decisión sorprendió debido a la cercanía con el casamiento de la pareja, que había celebrado su unión en una ceremonia íntima en San Isidro, rodeada de familiares y amigos. Hasta el momento, ninguno de los dos brindó detalles públicos sobre las circunstancias que llevaron a la ruptura.

El mensaje de Julieta Prandi tras la separación

En su publicación, la conductora también explicó por qué decidió hacer pública la noticia y anticiparse a las versiones que pudieran surgir alrededor de la pareja.

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, escribió.

Además, hizo referencia al significado del matrimonio y a los acuerdos personales que existen dentro de cada relación. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, sostuvo.

Por último, la modelo dejó en claro que no tenía intención de profundizar públicamente sobre los motivos de la separación y pidió que se respete su decisión.

“Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.

Una historia de amor que duró seis años

Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su relación en 2020, durante la pandemia de coronavirus. Su historia nació a través de Instagram, cuando el cantante le escribió a la modelo después de ver una fotografía que ella había publicado durante unas vacaciones en Cuba.

Con el tiempo, el vínculo se consolidó y ambos mantuvieron una relación de bajo perfil, pese a la exposición pública de sus carreras. Después de varios años juntos y de compartir la convivencia, decidieron formalizar su unión.

La pareja se casó por civil el 15 de septiembre de 2026, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, en una ceremonia con alrededor de 36 invitados. Tras la celebración, habían anticipado que tenían previsto viajar a Miami para disfrutar de su luna de miel.

La noticia de la separación llegó menos de un mes después de aquella celebración. Por ahora, Prandi no precisó cuáles fueron los motivos de la ruptura ni si hubo algún hecho puntual que desencadenara la decisión.