Femicidio de Karen García: revelaron que estaba separada de su pareja y que sufría situaciones de celos y manipulación

El abogado querellante Franklin Moyano brindó detalles sobre la relación que mantenía la víctima con el acusado y aseguró que existían antecedentes de conflictos y violencia psicológica. Además, confirmó que los cuatro hijos de la mujer quedarán al cuidado de su abuela materna.

Hoy 21:50

El femicidio de Karen Romina García, de 33 años, ocurrido este lunes en el barrio Villa del Carmen de la ciudad Capital, continúa generando conmoción y nuevos detalles sobre el contexto familiar en el que se produjo el crimen. En diálogo con Diario Panorama, el Dr. Franklin Moyano, quien junto a la Dra. Malena Bustos asumió la representación legal de la familia de la víctima, brindó precisiones sobre la investigación y reveló que la mujer ya se encontraba separada de su pareja.

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Dr. Franklin Moyano

El letrado explicó que, desde la querella, consideran que el hecho debe investigarse como un femicidio, teniendo en cuenta el vínculo entre la víctima y el acusado y los antecedentes de violencia de género que habrían existido durante la relación.

Dra. Malena Bustos

“Entendemos que es un homicidio calificado por el vínculo y en contexto de violencia de género. Consideramos que la autoría es clara, aunque se están realizando las autopsias para determinar cuál fue la causa del fallecimiento”, sostuvo Moyano.

Una relación marcada por los celos y la manipulación

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones del abogado está relacionado con la situación sentimental que atravesaba Karen antes de su muerte.

Según explicó, la mujer ya había decidido terminar la relación, aunque su expareja pretendía retomar el vínculo.

“Ella habría cortado la relación hace bastante tiempo y él, frente a esto, quería volver. Había un conflicto familiar”, detalló.

Asimismo, el abogado señaló que los familiares de Karen tenían conocimiento de situaciones conflictivas que se habrían producido durante la convivencia.

“La familia conocía que vivían en una relación muy tóxica, de celos, enojos, violencia y manipulación. Si bien ella era muy cerrada para contar estas cosas, siempre decía que él era muy conflictivo”, manifestó.

En ese sentido, agregó que la víctima había comentado en varias oportunidades a su madre situaciones de celos y conflictos que atravesaba con el acusado.

Cuatro niños quedaron sin su madre y necesitan asistencia urgente

Otro de los puntos abordados por el abogado fue la situación de los cuatro hijos de Karen, quienes quedaron sin su madre tras el crimen.

Moyano confirmó que los menores quedarán al cuidado de su abuela materna, quien asumirá la responsabilidad de acompañarlos y atender sus necesidades.

“Hay cuatro hijos en común que quedarían a cargo de la abuela materna, que es la mamá de la víctima. Hay un hijito con discapacidad, lo cual requiere de manera urgente asistencia”, expresó.

Además, reveló que Karen atravesaba una situación económica difícil, agravada por un incendio que había sufrido tiempo atrás en su vivienda.

“Era una madre que hacía poco había tenido un incendio en su casa y que, frente a eso, tenía que salir a trabajar de empleada doméstica para darle de comer a sus hijos”, recordó el letrado.

Investigan el móvil del crimen

Respecto a las circunstancias que desencadenaron el femicidio, Moyano indicó que la investigación buscará establecer qué ocurrió durante la discusión que habría precedido al asesinato.

El abogado también hizo hincapié en que la ausencia de denuncias previas no implica que no hayan existido situaciones de violencia de género.

“Entendemos que, si bien no hemos tomado conocimiento de denuncias previas, eso no significa que no haya existido violencia de género. Es una de las evidencias que se deben tener en cuenta para probarla”, explicó.

Finalmente, remarcó que la violencia puede manifestarse de diferentes maneras y que todas deben ser consideradas al analizar el contexto en el que vivía la víctima.

“La violencia de género tiene distintas formas: física, psicológica y económica. Todo eso tiene que valer y es importante para determinar el contexto en el cual vivía la víctima”, concluyó el abogado en diálogo con Diario Panorama.