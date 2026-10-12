La OTAN advirtió que responderá con fuerza ante cualquier ataque de Rusia contra sus aliados

El comandante supremo aliado en Europa, Alexus Grynkewich, aseguró que la organización está preparada para actuar ante una agresión militar.

Hoy 21:51

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) endureció su mensaje hacia Rusia y advirtió que responderá militarmente ante cualquier ataque contra uno de los países que integran la alianza. El comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, aseguró que las fuerzas aliadas están preparadas para actuar de inmediato y evitar que Moscú pueda ocupar o mantener el control de territorios.

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Durante su participación en el Foro de Seguridad de Varsovia, celebrado en Polonia, el jefe militar sostuvo que la organización cuenta con capacidades para frenar una ofensiva mediante sensores, sistemas autónomos y el despliegue coordinado de fuerzas terrestres, navales y aéreas.

“Ready to fight tonight” —preparados para combatir esta misma noche— fue la expresión que utilizó Grynkewich para remarcar el nivel de alistamiento de las fuerzas aliadas. El comandante también sostuvo que, si alguno de los países miembros fuera atacado, la OTAN estaría dispuesta a responder.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, el general aclaró que una guerra entre Rusia y la OTAN no es inminente ni inevitable. En cambio, defendió la necesidad de reforzar la preparación militar y mantener abiertos los canales de comunicación para evitar errores de cálculo y posibles escaladas.

La estrategia de la OTAN ante una eventual ofensiva rusa

Durante su exposición en Varsovia, Grynkewich presentó lo que denominó la “teoría de la victoria”, una estrategia orientada a impedir que un eventual adversario consiga avanzar sobre territorio aliado y sostener una operación militar.

“Mi teoría de la victoria es simple”, explicó el comandante, antes de describir las etapas de una eventual respuesta: bloquear el ataque inicial, reducir la capacidad de avance del enemigo y, si fuera necesario, destruir sus fuerzas y sistemas de combate.

El general señaló que la respuesta no se limitaría a las unidades que ejecutaran directamente una ofensiva, sino que también podría alcanzar los recursos logísticos, los sistemas de apoyo y las estructuras de mando que permitieran sostenerla.

El objetivo, según explicó, sería impedir que Rusia consiga sus objetivos militares y consolidar el control sobre territorios ocupados. La estrategia contempla el uso combinado de capacidades convencionales y nuevas tecnologías, entre ellas drones, sensores y sistemas destinados a detectar y neutralizar amenazas.

La experiencia de la guerra en Ucrania también forma parte de las lecciones que la alianza utiliza para mejorar la defensa de sus miembros.

Europa alerta por presuntos sabotajes y operaciones encubiertas

Las advertencias de la OTAN se producen en un contexto de creciente preocupación entre los gobiernos europeos por una serie de incidentes que atribuyen a operaciones encubiertas rusas.

Entre los episodios mencionados figuran un incendio en una empresa de defensa de Estonia y un presunto plan para atacar un avión ucraniano en un aeropuerto alemán. También hubo acusaciones de intentos de sabotaje contra instalaciones vinculadas con drones en las proximidades de Londres.

Según un registro de la agencia Associated Press, las autoridades occidentales atribuyeron al menos 211 incidentes a Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania. Estas acusaciones abarcan diferentes tipos de acciones y no implican que todos los episodios hayan tenido una responsabilidad rusa establecida judicialmente.

En paralelo, distintos servicios de inteligencia europeos advirtieron sobre la posibilidad de que Moscú recurra a drones para obtener información sobre instalaciones militares, poner a prueba los sistemas de vigilancia y generar dificultades en infraestructuras civiles.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, había expresado en septiembre su preocupación por la posibilidad de que Rusia intensificara los ataques con drones o cohetes contra países de la OTAN que respaldan a Ucrania. También advirtió que Moscú podría presentar una eventual ofensiva como un accidente para debilitar la voluntad de los aliados de responder de manera conjunta.

La amenaza de los drones y las dificultades de defensa

Uno de los principales desafíos para los países de la alianza es detectar y neutralizar drones que ingresan en su espacio aéreo, especialmente en las regiones próximas a Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

En los últimos meses se registraron incursiones de aparatos no identificados y otros episodios que obligaron a activar alertas de seguridad en distintos países europeos. En mayo, el ingreso de un dron en el espacio aéreo de Lituania llevó a las autoridades a ordenar que los residentes de Vilna, la capital, buscaran refugio.

Frente a este escenario, la OTAN trabaja para ampliar el despliegue de sensores terrestres y mejorar la coordinación entre los sistemas capaces de detectar amenazas y los medios destinados a neutralizarlas.

El portavoz de la alianza, el coronel Martin O’Donnell, señaló que los países miembros están incorporando nuevas tecnologías para hacer frente a estos riesgos. Sin embargo, la red que conectará los sistemas de detección con los medios de respuesta todavía se encuentra en proceso de instalación.

Por su parte, el servicio de inteligencia de defensa de Dinamarca evaluó como bajo, aunque creciente, el riesgo de que Rusia intente una acción militar limitada contra uno o varios miembros de la OTAN que limitan con territorio ruso. Al mismo tiempo, advirtió sobre la importancia de vigilar las capacidades militares de Moscú y sus posibles formas de presión sobre Europa.

En ese marco, Grynkewich insistió en que la alianza no busca una guerra, pero sostuvo que la mejor manera de preservar la paz es estar preparada para responder ante una agresión.

Su mensaje en Varsovia buscó reafirmar el compromiso de defensa colectiva de la OTAN y advertir a Moscú que cualquier intento de invasión encontraría una respuesta militar coordinada.