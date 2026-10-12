Nelson Castro cuestionó el viaje del papa León XIV a la Argentina: "No debería venir"

El periodista y médico analizó la salud del Pontífice y advirtió sobre las exigencias físicas que implicaría la gira por Sudamérica prevista para noviembre.

Hoy 21:52

La salud del papa León XIV volvió a estar en el centro de la atención luego de que se conociera que será sometido a una intervención para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. En este contexto, el periodista y médico Nelson Castro cuestionó la conveniencia de que el Pontífice realice la gira por Sudamérica prevista para noviembre y fue contundente: "No debería venir".

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Durante su programa en Radio Rivadavia, Castro analizó las exigencias que tendría el viaje, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, y consideró que la prioridad debería ser la recuperación del Papa.

"Si fuera mi paciente, no viaja"

Castro explicó que la agenda prevista para León XIV implicaría jornadas extensas y un importante desgaste físico.

"Si fuera mi paciente, no viaja. No es un viaje de vacaciones. Viene a Argentina, Uruguay y Perú. Son 14 horas de día, levantando pibes, en el papamóvil. Yo, si es mi paciente, le digo: ‘Olvidate de ese viaje’”, sostuvo.

El periodista también señaló que existen dudas sobre la realización de la gira y afirmó que, desde el punto de vista médico, sería recomendable evitar un viaje de semejante exigencia.

"La información que hay es que se pone en duda el viaje. Médicamente nadie lo va a decir, pero en los ámbitos cercanos, si nos preguntan, decimos: ‘No viaje’", aseguró.

Si bien Castro reconoció que una eventual suspensión tendría consecuencias importantes, incluso económicas, insistió en que la salud del Pontífice debe estar por encima de cualquier otro factor.

"Todos queremos que venga, pero la salud es lo importante", concluyó.

Qué se sabe de la salud del Papa

León XIV, de 71 años, será sometido a una intervención para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante un control médico. Según la información difundida, la lesión estaría localizada y en una etapa temprana, aunque todavía se aguardan los resultados de los estudios correspondientes.

La recuperación demandaría aproximadamente siete días, de acuerdo con lo informado por el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

Por el momento, la gira internacional continúa prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. La evolución del Pontífice será determinante para saber si finalmente podrá cumplir con el viaje y la agenda programada.