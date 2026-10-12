Violento enfrentamiento entre patotas en La Banda: un niño de 13 años fue baleado en el rostro con una tumbera

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Perón. El menor quedó en medio de un enfrentamiento entre grupos y fue alcanzado por un perdigón disparado desde una tumbera.

Hoy 22:35

Un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes ocurrido durante la madrugada del domingo en la ciudad de La Banda dejó como saldo al menos dos menores heridos, uno de ellos de 13 años, quien recibió un disparo en el rostro y logró sobrevivir. El episodio se registró en inmediaciones de Antenor Álvarez y Córdoba, en el barrio Juan Perón, una zona cercana al barrio Menéndez.

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De acuerdo con los testimonios de familiares y vecinos, el adolescente habría quedado en medio de un enfrentamiento entre patotas, cuando fue alcanzado por un perdigón presuntamente disparado con un arma de fabricación casera, conocida como tumbera.

Según las primeras versiones, el disparo habría sido efectuado por otro menor de 15 años, cuya presunta participación fue señalada por los familiares del herido.

En el mismo episodio, otro adolescente también habría recibido un impacto de perdigón en uno de sus ojos, lesión que, según los testimonios recogidos, le habría provocado la pérdida de la visión.

El desesperado relato de la hermana del menor herido

Hermana Lara

En medio de la conmoción, Lara, hermana mayor del adolescente de 13 años, relató cómo se enteró de lo sucedido y los momentos de desesperación que atravesó su familia al encontrar al menor ensangrentado.

“Nosotros no nos habíamos dado cuenta de que él había salido. Después vi un mensaje de mi tía que me decía que fuera a la Antena porque habían baleado a mi hermano”, recordó.

Al recibir la noticia, la joven salió rápidamente junto a su padre para buscar al adolescente. Sin embargo, cuando se dirigían hacia el lugar, se encontraron con una conocida que ya lo trasladaba en una motocicleta.

“Lo traía una amiga mía en la moto y él estaba lleno de sangre. Nosotros le preguntábamos si podía ver y él me decía: ‘Hermana, sí, estoy bien’. Pero estaba todo ensangrentado”, expresó.

La joven explicó que el impacto había sido en la zona de la nariz, cerca del hueso, y que inicialmente temieron que el disparo hubiera afectado uno de sus ojos.

“Estábamos todos desesperados porque no sabíamos qué hacer. Mi mamá lo llevó al hospital, donde lo limpiaron y después lo trajeron. Cuando se levantó, tenía todo el ojo hinchado y ahora sigue con dolor”, detalló.

“Queremos que esto se acabe y que se haga justicia”

Durante su testimonio, Lara manifestó su preocupación por los reiterados episodios de violencia entre grupos de jóvenes y advirtió sobre las graves consecuencias que pueden provocar estos enfrentamientos.

“Esto se tiene que terminar porque cualquier día uno va a terminar muerto. Queremos que esto se acabe y queremos justicia por mi hermano y por el otro chico que perdió la vista”, reclamó.

La hermana del adolescente también recordó la angustia que sintió al verlo herido y destacó que, pese a la gravedad del episodio, su hermano logró sobrevivir.

“Lloraba al verlo lleno de sangre. No sabía qué podía pasarle, si se quedaba sin la vista. Le doy gracias a Dios que mi hermano está vivo”, expresó.

Señalan a un adolescente de 15 años como presunto autor del disparo

Según manifestó Lara, la familia recibió información que vincularía a un menor de 15 años con el disparo efectuado mediante una tumbera. No obstante, esta versión deberá ser esclarecida por los investigadores.

La joven también contó que, cuando su madre regresaba del hospital junto al adolescente herido, se habría producido un nuevo momento de tensión al encontrarse con un grupo de jóvenes que presuntamente había participado del enfrentamiento.

De acuerdo con su relato, la situación estuvo cerca de derivar en otra pelea, aunque finalmente sus familiares decidieron retirarse del lugar para evitar nuevos incidentes.

El violento episodio volvió a generar preocupación entre las familias de la zona por los enfrentamientos entre grupos de menores y la presunta utilización de armas de fabricación casera.

Mientras el adolescente de 13 años continúa recuperándose de la lesión sufrida en el rostro, sus familiares reclaman que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.