Demoraron a un hombre y recuperaron una motocicleta tras una persecución en el barrio Borges

El procedimiento se inició luego de que la Policía detectara a un hombre que aparentemente intentaba comercializar una motocicleta. Durante el operativo, un efectivo fue mordido por un perro y debió ser trasladado al hospital.

Hoy 22:06

Un hombre de 32 años fue demorado este lunes por la tarde luego de protagonizar una persecución por distintos sectores de la zona norte de la ciudad. El procedimiento permitió además recuperar una motocicleta Motomel Blitz 110 c.c. de color rojo.

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El operativo se inició alrededor de las 17.30, cuando personal policial tomó conocimiento de que un hombre se encontraría en inmediaciones de avenida Madre de Ciudades y calle 18 del barrio Borges, aparentemente intentando comercializar el rodado.

Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la fuga a bordo de la motocicleta por calle 112, en dirección al barrio General Paz. La persecución continuó por calle Diaguitas y luego por calle Formosa, con sentido hacia el barrio Juan Felipe Ibarra.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en la zona de calles 480 y 190. Según el parte policial, el hombre arrojó la motocicleta y continuó la huida a pie. Tras una persecución, fue reducido en la vereda de un domicilio, cuyos datos no fueron aportados.

El procedimiento contó con la intervención de personal de la zona norte, que trasladó al demorado hacia la base de la Comisaría Comunitaria N° 59, mientras que la motocicleta quedó bajo resguardo policial.

Un policía fue mordido por un perro

Durante el operativo también se registró un incidente que involucró a uno de los efectivos. El cabo Brian Santillán fue mordido por un perro en el antebrazo izquierdo, lo que le provocó una herida cortante.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal del SEASE, que trasladó al policía hasta el Hospital Independencia para recibir atención médica.