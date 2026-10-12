Impactante choque en la Ruta 9: docentes de Herrera embistieron una majada de cabras y salieron ilesos

El accidente ocurrió durante la noche, en el tramo que une Santiago del Estero Capital con Las Termas de Río Hondo. Los ocupantes viajaban en un Citroën cuando se encontraron con los animales sobre la calzada.

Hoy 22:43

Un grupo de docentes oriundos de Herrera, de apellido Toledo, protagonizó un fuerte accidente de tránsito en la Ruta 9, luego de chocar contra una majada de cabras que se encontraba sobre la calzada. Pese a la violencia del impacto, los ocupantes del automóvil resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

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Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió durante la noche, cuando los educadores regresaban desde la provincia de Tucumán hacia su ciudad de origen. Se trasladaban en un automóvil Citroën y, al circular por el tramo que conecta la Capital santiagueña con Las Termas de Río Hondo, se encontraron con los animales sobre la ruta.

La presencia inesperada de las cabras habría impedido evitar la colisión. Como consecuencia del impacto, el rodado sufrió importantes daños en el sector delantero, con desprendimientos del paragolpes y destrozos en las ópticas y los guardabarros.

A pesar de los daños sufridos por el vehículo, ninguno de los ocupantes resultó herido, por lo que el episodio terminó sin consecuencias personales de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales e inspectores, quienes asistieron a los involucrados y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente. Por el momento, no trascendieron datos sobre el propietario de los animales ni sobre las medidas adoptadas en relación con su presencia en la calzada.