Una familia de Bandera chocó contra un burro en la Ruta 34 y dos mujeres terminaron heridas

El accidente ocurrió cerca de las 21, en el tramo comprendido entre Herrera y Colonia Dora. Las víctimas sufrieron politraumatismos, fueron asistidas en un hospital de la zona y luego derivadas a Añatuya para realizarles estudios complementarios.

Hoy 22:45

Una familia oriunda de Bandera protagonizó un accidente de tránsito durante la noche de este lunes sobre la Ruta Nacional 34, luego de que el automóvil en el que viajaban chocara contra un burro que se encontraba sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, dos mujeres resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un centro de salud.

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Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 21, en inmediaciones del acceso a la Escuela de Familia Agrícola (EFA) Avellaneda, en el tramo que une las localidades de Herrera y Colonia Dora. En el vehículo se trasladaban un hombre y dos mujeres, quienes regresaban desde Las Termas de Río Hondo hacia su ciudad de origen.

De acuerdo con los primeros datos del hecho, el conductor circulaba en sentido norte-sur cuando se encontró con el animal sobre la ruta y no logró evitar la colisión. El impacto provocó importantes daños materiales en la parte delantera del automóvil, con destrozos en el capó, el parabrisas y las ópticas.

Las dos acompañantes sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas inicialmente en ambulancia al Hospital de Colonia Dora, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Zonal de Añatuya para la realización de estudios complementarios.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental de Herrera y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Colonia Dora, quienes asistieron a los ocupantes y colaboraron con las tareas para asegurar la zona. El burro murió como consecuencia del choque.

Finalmente, personal policial realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro, mientras que los equipos que intervinieron retiraron los restos del animal y trabajaron para restablecer la circulación sobre la Ruta Nacional 34.