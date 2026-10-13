Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”, uno de los acusados por los asesinatos

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, quien tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta vinculación con los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La Justicia argentina iniciará los trámites para su extradición.

Hoy 00:16

Un nuevo avance se produjo este lunes en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, luego de que las autoridades confirmaran la detención en Perú de Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados por los asesinatos de tres jóvenes ocurridos en septiembre de 2025.

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La captura fue confirmada durante la noche de este lunes 12 de octubre por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien informó que el sospechoso era buscado por la Justicia argentina debido a su presunta participación en el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

De acuerdo con la información oficial, Valverde Rodríguez tenía un pedido de captura nacional e internacional en el marco de la causa que investiga los asesinatos cometidos el 19 de septiembre de 2025.

Cómo fue la detención del tío de “Pequeño J”

El procedimiento se concretó alrededor de las 15 horas de este lunes en territorio peruano, según la información comunicada por Interpol Lima a las autoridades argentinas.

El hombre era buscado por su presunta vinculación con los homicidios y su detención representa un nuevo paso en el avance de la investigación judicial.

Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales acusados en la causa que conmocionó al país.

Argentina iniciará el proceso de extradición

Tras confirmarse la captura, las autoridades nacionales avanzarán con los trámites de extradición para que el sospechoso sea trasladado desde Perú hacia la Argentina.

El objetivo es que Valverde Rodríguez quede a disposición de la Justicia argentina y responda ante los tribunales por los hechos que se le atribuyen en el marco de la investigación.

Su participación en los asesinatos deberá ser determinada durante el proceso judicial.

El triple crimen que conmocionó al país

La investigación gira en torno a los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos el 19 de septiembre de 2025, en un caso que provocó una fuerte conmoción pública.

En el marco de las actuaciones judiciales, “Pequeño J” fue señalado como uno de los principales acusados, mientras que los investigadores continuaron trabajando para establecer las responsabilidades de otras personas presuntamente involucradas.

Con la detención de su tío en Perú, la causa suma un nuevo capítulo y ahora la atención estará puesta en el proceso de extradición, que permitirá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes en la Argentina.