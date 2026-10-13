VIDEO | Arrojó nafta sobre un auto e intentó incendiar una estación de servicio en Merlo

El hecho ocurrió en una estación de servicio del barrio Pompeya y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El joven, de 20 años, fue detenido y se iniciaron trámites para solicitar su internación por problemas de salud mental.

Hoy 00:33

Un joven de 20 años protagonizó un dramático episodio en una estación de servicio de Merlo, donde arrojó nafta sobre un automóvil y sectores del playón para luego intentar provocar un incendio. La situación fue controlada por los empleados del lugar y no pasó a mayores.

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El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 14.30, en una estación ubicada sobre avenida Ricardo Balbín al 5145, en el barrio Pompeya. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Cómo fue el episodio

Según muestran las imágenes, el joven se acercó inicialmente a un playero y le pidió que cargara combustible en un bidón. Una vez que obtuvo la nafta, comenzó a arrojarla sobre el playón y sobre un auto gris que se encontraba junto a un surtidor.

El combustible también alcanzó al propietario del vehículo, quien en ese momento se encontraba contando dinero sobre el capó. Instantes después, el sospechoso abrió la puerta del conductor y se sentó al volante, mientras que una mujer que estaba en el asiento del acompañante salió rápidamente del automóvil.

Luego, el joven descendió del vehículo, se dirigió hacia uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Posteriormente regresó al auto y revisó algunas de sus pertenencias, aparentemente en busca de algún elemento para iniciar el fuego.

Ante el riesgo, los empleados de la estación actuaron rápidamente y se acercaron con matafuegos, logrando controlar la situación y evitando que se produjera un incendio de mayores dimensiones.

Fue detenido

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo llegaron al lugar y redujeron al joven. También intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

El caso quedó inicialmente caratulado como averiguación de ilícito y bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.

Además, se iniciaron los trámites para solicitar la internación del joven por problemas de salud mental. Hasta el momento, no se informó si la medida llegó a concretarse.