Detienen a tres pasajeros por transportar cocaína en su cuerpo en Huacra

Tres pasajeros fueron detenidos en Huacra por transportar 259 cápsulas de cocaína en su cuerpo durante un operativo de Gendarmería Nacional.

Hoy 01:22

Un reciente operativo de Gendarmería Nacional llevó a la detención de tres pasajeros que intentaban transportar cocaína a través de métodos inusuales, específicamente mediante la ingesta de cápsulas. Este procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 38, en Huacra, cerca del límite interprovincial con Catamarca, y fue resultado de la vigilancia continua de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Los efectivos del Escuadrón 71 “Aguilares” llevaron a cabo una inspección en un ómnibus de larga distancia que se dirigía desde San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, hacia Mendoza. Durante esta revisión, se detectó a un pasajero de nacionalidad boliviana que presentaba síntomas compatibles con el transporte de estupefacientes.

Tras las sospechas iniciales, el Juzgado Federal N.º 3 de Tucumán ordenó el traslado del ómnibus y sus ocupantes a una unidad de Gendarmería para realizar inspecciones más exhaustivas. Durante este examen, dos pasajeros adicionales mostraron síntomas similares, lo que llevó a las autoridades a someterlos a estudios médicos para confirmar sus sospechas.

Con la intervención de profesionales de la salud, se realizaron diagnósticos por imágenes que permitieron la identificación de cuerpos extraños con forma de cápsulas en las cavidades abdominales de los tres hombres. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de salud en Los Sarmientos, donde permanecieron internados bajo custodia hasta la completa evacuación de los envoltorios de droga.

Una vez finalizado el procedimiento y tras obtener la autorización médica correspondiente, los gendarmes contabilizaron un total de 259 cápsulas con una sustancia blanquecina, cuyo peso total alcanzó los 3 kilos 320 gramos. Las pruebas de campo realizadas mediante el Narcotest confirmaron que la sustancia era efectivamente cocaína.

Además de la droga, las autoridades también incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en diferentes monedas, así como documentación que podría resultar relevante para el avance de la investigación. Todos estos elementos fueron incorporados al procedimiento y quedaron a disposición de las autoridades judiciales pertinentes.

Por orden del magistrado interviniente, los tres hombres quedaron detenidos y están actualmente alojados en las instalaciones del Escuadrón de Gendarmería. La causa continúa bajo la supervisión de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar en las medidas procesales necesarias. Aunque el operativo se llevó a cabo en Huacra, la información oficial no indica que se haya realizado dentro de la provincia catamarqueña, ni se han divulgado detalles sobre el origen de las cápsulas o posibles conexiones con otras investigaciones por narcotráfico.