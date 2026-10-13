Detienen en Australia a Nicolás Mendioroz Juncosa por estafas con bitcoin

Nicolás Mendioroz Juncosa, detenido en Australia por estafas con bitcoin, enfrenta denuncias por más de 170.000 dólares en Salta.

Hoy 01:28

Nicolás Mendioroz Juncosa, el hombre señalado como el principal responsable de estafas millonarias relacionadas con bitcoin en Salta, ha sido detenido en Australia, generando un gran revuelo mediático en todo el país. La noticia, inicialmente publicada por El Tribuno, ha sido replicada por múltiples medios nacionales, reflejando la magnitud de este caso que involucra a numerosas víctimas que perdieron sus ahorros.

Según la información divulgada, Mendioroz Juncosa se encontraba prófugo desde el año 2022, justo antes de una audiencia de imputación programada en Salta. Las denuncias acumuladas en su contra superan los 170.000 dólares, cantidad que varios afectados confiaron al acusado bajo la premisa de realizar operaciones de inversión con criptomonedas. Este esquema ha sido objeto de una intensa investigación judicial que ahora se ve impulsada por su detención.

El caso se remonta a 2021, cuando personas incautas entregaron dinero a Mendioroz Juncosa, quien prometió inversiones lucrativas a través de bitcoin. Sin embargo, los fondos jamás fueron devueltos, lo que llevó a las víctimas a denunciarlo y a formar un grupo de abogados dirigido por Gabriel Fanjul para buscar justicia.

Ante la fuga del acusado, se inició un proceso de captura internacional, que culminó con su localización en Australia. Las autoridades australianas han colaborado en este caso, permitiendo que Juncosa fuera arrestado y las gestiones para su extradición se pusieran en marcha. Esta colaboración internacional es fundamental para que la justicia argentina pueda procesar al acusado por los delitos que se le imputan.

La noticia de su captura ha resonado en medios de comunicación de Buenos Aires y otras provincias, lo que evidencia el interés público en este caso. La comunidad afectada espera que su extradición se concrete el próximo jueves 15 de octubre, lo que permitirá que se dirima la responsabilidad de Mendioroz Juncosa en los delitos que se le imputan.

El proceso judicial que se avecina será crucial no solo para las víctimas de esta estafa, sino también para establecer precedentes en la regulación y control de las inversiones en criptomonedas en Argentina. La falta de regulación en este ámbito ha permitido que casos como el de Mendioroz Juncosa ocurran, dejando a muchos en situaciones financieras precarias.

Finalmente, el caso de Nicolás Mendioroz Juncosa pone de manifiesto la importancia de una mayor educación y protección al consumidor en el mundo de las criptomonedas, donde la confianza puede ser fácilmente manipulada por individuos malintencionados.