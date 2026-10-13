Karina Urzagaste avanza en su recuperación tras accidente en Alto Comedero

Karina Urzagaste, de 47 años, se encuentra en proceso de recuperación tras ser intervenida quirúrgicamente por las graves heridas sufridas en un accidente vial en Alto Comedero el 3 de octubre.

Hoy 02:31

Karina Urzagaste, una motociclista de 47 años, continúa su proceso de recuperación tras ser víctima de un grave accidente de tránsito en la avenida Intersindical de Alto Comedero, ocurrido el pasado 3 de octubre. La mujer, quien fue operada en el hospital Pablo Soria, presenta un estado de salud que, según sus familiares, es milagroso tras la magnitud de las lesiones sufridas. La intervención quirúrgica fue necesaria debido a las múltiples heridas que presentó tras ser atropellada por un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del incidente.

Según la información proporcionada por la familia de Karina, la operación de cadera fue exitosa y la paciente se encuentra en observación en el hospital. Su hermana, Alejandra Urzagaste, expresó: 'Los médicos aún no pueden creer que esté viva porque la operación que le hicieron es de una magnitud gigante. Que esté viva es un verdadero milagro'. Estas palabras reflejan la angustia y la esperanza que han vivido durante los días posteriores al accidente.

El accidente involucró a Karina y su hija, de 27 años, quien también resultó herida y fue operada a las pocas horas de ingresar al Pablo Soria. La joven sufrió lesiones en su pierna derecha y fue dada de alta el jueves. Alejandra añadió que, tras la recuperación de su hermana, ahora se enfocan en que el responsable del atropello sea llevado ante la justicia, señalando que 'es muy triste estar en esta situación y que él esté tranquilo en su casa con su familia'.

La investigación sobre el accidente avanza con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona para localizar al automovilista que huyó. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se está trabajando arduamente en la reconstrucción del recorrido del vehículo involucrado para identificar al responsable.

El siniestro, que ha generado gran preocupación en la comunidad de Alto Comedero, ocurrió cuando Karina y su hija circulaban en sentido norte-sur por la mencionada avenida. En un momento determinado, un automóvil Volkswagen cruzó de carril y embistió a las motociclistas, arrastrando a Karina cerca de 200 metros antes de que ella pudiera tirarse del capot.

Tras el impacto, un testigo del accidente alertó al Sistema 911, lo que permitió la rápida llegada de ambulancias para asistir a las víctimas y trasladarlas al hospital. Este incidente no solo ha dejado secuelas físicas, sino que también ha conmocionado a la comunidad, que pide justicia por las víctimas.