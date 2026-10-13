Ginecólogo bajo investigación por abusos en Resistencia

El ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, de Resistencia, enfrenta múltiples denuncias por abusos sexuales durante consultas médicas, lo que ha llevado a su investigación judicial.

Hoy 03:18

Un ginecólogo de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, se encuentra actualmente bajo investigación judicial debido a denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas por siete mujeres. Estas denuncias apuntan a irregularidades en la atención médica y situaciones inapropiadas que habrían sucedido durante consultas ginecológicas.

El médico, identificado como Gustavo Osmar Kumiega, ha sido señalado por seis pacientes que relatan haber experimentado incidentes inquietantes durante sus consultas. Uno de los episodios más graves mencionados incluye un supuesto abuso sexual fuera del consultorio, mientras que las demás denuncias se centran en conductas inapropiadas durante los estudios médicos.

Las denuncias fueron presentadas entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre y han sido distribuidas entre distintas fiscalías, siendo seis de ellas manejadas por el Equipo Fiscal N.º 2. La defensa del médico ha indicado que, en el momento de la publicación de esta información, no se había formalizado ninguna imputación en su contra.

Las mujeres denunciantes han descrito situaciones que consideran altamente inadecuadas. Estas incluyen comentarios de contenido sexual realizados por el profesional durante las consultas, así como mensajes enviados a través de redes sociales. Algunas pacientes han manifestado haber recibido mensajes y videos sexuales por Instagram, lo que agrava la naturaleza de las acusaciones.

Una de las denunciantes afirmó que el médico hizo comentarios sobre su vida íntima durante una consulta y utilizó el instrumental de ecografía de manera que consideró inapropiada. Otra paciente relató haber recibido caricias durante un estudio, así como expresiones de carácter sexual que la incomodaron profundamente.

Entre las frases atribuibles a Kumiega, se destaca: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”. Estas manifestaciones son parte de un conjunto de denuncias que ahora deben ser evaluadas por las autoridades judiciales para determinar la veracidad de los hechos.

Además, la séptima denuncia, presentada por una mujer que mantiene un vínculo personal con el médico y reside fuera de Argentina, alega un abuso sexual con acceso carnal durante un encuentro privado. La mujer sostiene que, pese a expresar su negativa a mantener relaciones sexuales, el médico continuó con su avance. También ha aportado mensajes y fotografías que respaldan su acusación.