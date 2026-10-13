El pueblo de Brasil sale a la calle

Cuando la gente se dio cuenta de los riesgos de retrocesos tremendos, de repente salió masivamente a las calles, en las más grandes manifestaciones de la historia de Brasil.

Hoy 07:39

Por Emir Sader

Para Página 12

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De ciudades grandes a ciudades chicas, del norte al sur de Brasil, por todas partes, dirigido por jóvenes estudiantes, el pueblo sale masivamente a manifestar su apoyo a Lula y su rechazo a la extrema derecha.

Todo se está dando de forma espontánea, sin una conducción centralizada. Al final del domingo, por ejemplo, pasaron a circular convocatorias para ir al Puesto 5 de Copacabana, a las 12 horas. Y la gente empezó a llegar de a miles. Algunos con camisas rojas, otros de otros colores, con banderas del PT, de la CUT, del MST y de otras organizaciones.

Pero, como todo lo que es importante en Brasil, con música, cantando. Para quien ya estuvo en los carnavales en Brasil, puede darse cuenta del tamaño de las movilizaciones, pero ahora con un hondo sentido político: defender a Lula de los ataques y amenazas de la derecha.

“Lula-la’, con certeza! Lula-la’, con felicidad, Lula-la’!”

El país ha cambiado tanto que la Vírgen de Nuestra Señora de Aparecida, atacada por la extrema derecha, se ha vuelto una imagen reivindicada por la izquierda, sobre todo este lunes, en su día.

De repente uno se ve en medio de un torbellino, de una masa impresionante de gente, gritando, cantando, alegres, combativos, confraternizados, como si fuéramos amigos desde siempre.

Hoy fue gigantesca la manifestación en Copacabana, que sigue siendo el centro tradicional de Río de Janeiro. Enseguida hubo otra, en el barrio de la Lapa, el centro musical y el más popular de la ciudad.

Mucha música y mucho canto. Lo más escuchado es: “Eh, Bolsonaro, vete a tomar por c...”.

¿Cuál va a ser el resultado de esa reacción, esa espectacular contraofensiva? Lo cierto es que el rechazo a Flávio Bolsonaro favorece mucho a Lula.

Se especula que en las próximas encuestas Lula gane algunos puntos y Bolsonaro pierda algunos.

Son todavía dos largas semanas hasta la votación decisiva, el 25 de octubre. ¿Se proyectará este clima favorable a Lula? ¿O se puede esperar una onda bolsonarista? El clima actual no permite prever esto.

“A ver, a ver, ¡que Brasil triunfara!"