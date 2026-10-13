Nicolas Cage negocia su incorporación a la quinta temporada de True Detective

El actor confirmó que evalúa protagonizar una nueva entrega de la serie policial de HBO. Aunque su posible participación trascendió en 2025, la plataforma todavía no oficializó su contratación.

Hoy 07:42

Nicolas Cage podría encabezar la quinta temporada de True Detective. El actor se refirió a esa posibilidad durante su participación en la New York Comic Con y explicó que busca priorizar proyectos televisivos para reducir el ritmo de trabajo que mantiene con las películas.

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Cage señaló que su decisión también responde a motivos familiares. "La necesidad agudiza el ingenio", afirmó. Luego explicó: "¿A qué me refiero con necesidad? A alimentar a la familia y no encadenar tantas películas seguidas una tras otra. Así que creo que probablemente haré otra temporada de televisión. Creo que podría hacer una temporada de 'True Detective'. No pasa nada porque sea el primero en anunciarlo, ¿verdad?".

Los primeros reportes sobre las negociaciones entre el actor y HBO surgieron en 2025. Según esas versiones, Cage interpretaría a Henry Logan, un detective de Nueva York involucrado en el caso central de la nueva temporada.

La quinta entrega estaría ambientada en Jamaica Bay, Nueva York, y volvería a contar con Issa López como guionista y showrunner, después de su trabajo en la cuarta temporada. Por el momento, HBO no confirmó oficialmente la incorporación de Cage.

Por otra parte, el actor también se refirió a su relación con Prime Video y descartó futuras colaboraciones con la plataforma por su postura frente a la inteligencia artificial. Cage cuestionó el enfoque de Amazon sobre esta tecnología luego de negarse a firmar una cláusula que, según el reporte, permitía replicar su imagen en la serie Spider-Noir, finalmente cancelada.