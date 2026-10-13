Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2026 | 15º
X
Espectaculos

Marion Cotillard presidirá el jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech

La actriz francesa ganadora del Oscar encabezará el jurado de la 23.ª edición del encuentro, que se realizará del 20 al 28 de noviembre en Marruecos.

Hoy 09:16

La actriz francesa Marion Cotillard presidirá el jurado de la competencia oficial del 23.º Festival Internacional de Cine de Marrakech, que se desarrollará del 20 al 28 de noviembre en Marruecos. El jurado, cuyos integrantes aún no fueron anunciados, tendrá a su cargo la elección de la película ganadora de la Étoile d’Or, el principal galardón del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia internacional está dedicada a primeras y segundas películas, con el objetivo de acompañar a cineastas en las primeras etapas de sus carreras.

"Tuve la fortuna de asistir al Festival Internacional de Cine de Marrakech desde sus comienzos; viví experiencias maravillosas allí y conocí a personas verdaderamente extraordinarias", expresó Cotillard en un comunicado. También destacó la importancia de respaldar a los realizadores emergentes y afirmó que presidir el jurado de esta edición representa una gran alegría.

Marion Cotillard Marion Cotillard

Cotillard alcanzó reconocimiento internacional con su interpretación de la cantante francesa Édith Piaf en La vida en rosa (2007), papel por el que obtuvo el Oscar a mejor actriz. Se convirtió así en la primera intérprete en ganar ese premio por una actuación en francés. En 2015 volvió a ser nominada en la misma categoría por Dos días, una noche, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Su trayectoria incluye títulos como Taxi (1998), que contribuyó a consolidar su carrera en Francia, y El gran pez (2003), de Tim Burton, con la que debutó en Hollywood. También participó en producciones como El origen y El caballero de la noche asciende.

Entre sus trabajos recientes figuran Karma, de Guillaume Canet, presentada en Cannes; Lee, junto a Kate Winslet, y la serie The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Actualmente, Cotillard filma The Enraged, un drama histórico dirigido por Emmanuelle Bercot.

La designación de la actriz al frente del jurado se enmarca en la apuesta del festival marroquí por promover nuevas voces del cine internacional y dar visibilidad a realizadores que comienzan a desarrollar sus carreras.

TEMAS Marion Cotillard
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Música, tradición y sabores: cuenta regresiva para la primera edición de Jardines Zambra La Peña
  2. 2. Olímpico se hizo fuerte en casa y festejó por primera vez con un triunfazo ante Boca
  3. 3. Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”, uno de los acusados por los asesinatos
  4. 4. Boca va por el primer paso hacia la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama
  5. 5. Diario Panorama celebra el Día de la Madre con un megasorteo lleno de premios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT