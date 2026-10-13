Marion Cotillard presidirá el jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech

La actriz francesa ganadora del Oscar encabezará el jurado de la 23.ª edición del encuentro, que se realizará del 20 al 28 de noviembre en Marruecos.

Hoy 09:16

La actriz francesa Marion Cotillard presidirá el jurado de la competencia oficial del 23.º Festival Internacional de Cine de Marrakech, que se desarrollará del 20 al 28 de noviembre en Marruecos. El jurado, cuyos integrantes aún no fueron anunciados, tendrá a su cargo la elección de la película ganadora de la Étoile d’Or, el principal galardón del certamen.

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La competencia internacional está dedicada a primeras y segundas películas, con el objetivo de acompañar a cineastas en las primeras etapas de sus carreras.

"Tuve la fortuna de asistir al Festival Internacional de Cine de Marrakech desde sus comienzos; viví experiencias maravillosas allí y conocí a personas verdaderamente extraordinarias", expresó Cotillard en un comunicado. También destacó la importancia de respaldar a los realizadores emergentes y afirmó que presidir el jurado de esta edición representa una gran alegría.

Marion Cotillard

Cotillard alcanzó reconocimiento internacional con su interpretación de la cantante francesa Édith Piaf en La vida en rosa (2007), papel por el que obtuvo el Oscar a mejor actriz. Se convirtió así en la primera intérprete en ganar ese premio por una actuación en francés. En 2015 volvió a ser nominada en la misma categoría por Dos días, una noche, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Su trayectoria incluye títulos como Taxi (1998), que contribuyó a consolidar su carrera en Francia, y El gran pez (2003), de Tim Burton, con la que debutó en Hollywood. También participó en producciones como El origen y El caballero de la noche asciende.

Entre sus trabajos recientes figuran Karma, de Guillaume Canet, presentada en Cannes; Lee, junto a Kate Winslet, y la serie The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Actualmente, Cotillard filma The Enraged, un drama histórico dirigido por Emmanuelle Bercot.

La designación de la actriz al frente del jurado se enmarca en la apuesta del festival marroquí por promover nuevas voces del cine internacional y dar visibilidad a realizadores que comienzan a desarrollar sus carreras.