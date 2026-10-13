Por la gran demanda, extendieron la inscripción para los cursos gratuitos de la Escuela de Oficios

Pablo Mirolo contó en Radio Panorama que, ante la gran demanda, se ampliaron los plazos de inscripción hasta 30 días después del inicio de cada curso. La propuesta incluye 16 capacitaciones gratuitas, virtuales y con certificación final.

Hoy 08:21

La Escuela de Oficios del Frente Renovador extendió los plazos de inscripción para sus 16 cursos gratuitos y 100% virtuales, luego de la importante demanda registrada desde el lanzamiento de la nueva propuesta de capacitación.

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En diálogo con Radio Panorama, Pablo Mirolo explicó que la iniciativa busca generar nuevas herramientas para la formación laboral y remarcó que durante esta semana comenzarán a vencer algunos de los primeros plazos para anotarse.

“Debido a la gran demanda que hemos tenido desde su lanzamiento, hemos ampliado los plazos de inscripción hasta 30 días después de la primera clase”, señaló.

Mirolo destacó además que todos los cursos son totalmente gratuitos, se dictan de manera virtual y cuentan con certificación al finalizar.

Cuáles son los cursos y hasta cuándo hay tiempo para anotarse

La oferta incluye propuestas vinculadas con oficios, salud, tecnología, turismo y herramientas digitales.

Para el 14 de octubre finaliza el plazo de inscripción para Cuidado de Adultos Mayores, Auxiliar en Trámites del Automotor y Electricidad Domiciliaria.

El 15 de octubre vence la inscripción para Marketing Digital, mientras que el 16 de octubre será el último día para anotarse en Reparación de Lavarropas Automáticos (Inverter) y Plomería Domiciliaria.

El 17 de octubre cerrarán las inscripciones para Cosmetología e Instalación de Cámaras de Seguridad, y el 18 de octubre para Aire Acondicionado (Inverter).

La propuesta continuará con Auxiliar Terapéutico con conocimiento en TEA y Community Manager, cuyas inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de octubre.

Para Auxiliar de Farmacia e Introducción Práctica a la Inteligencia Artificial, habrá tiempo hasta el 22 de octubre, mientras que Estimulación Temprana cerrará el 23 de octubre.

Por último, quienes quieran realizar Diseño y Operación de Experiencias Turísticas podrán inscribirse hasta el 29 de octubre, y para Asistente en Alojamiento y Hospitalidad habrá tiempo hasta el 31 de octubre.

Cómo inscribirse

Mirolo remarcó que la propuesta apunta a acercar herramientas concretas para quienes buscan capacitarse e insertarse en un mercado laboral cada vez más exigente.

“Que aprovechen esta oportunidad que estamos dando, no solamente para recibir estas capacitaciones, sino herramientas en un mundo laboral que cada vez es más difícil, no solamente para los jóvenes sino para el público en general”, expresó.

Las inscripciones pueden realizarse de manera online a través de escueladeoficiosvirtual.org.ar. También se encuentra habilitada la inscripción presencial en Pellegrini 410, ciudad de La Banda, de 9 a 12 y de 17 a 19 horas.

La Escuela de Oficios mantiene así abierta una propuesta de 16 capacitaciones gratuitas, virtuales y certificadas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación laboral para la comunidad.