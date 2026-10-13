"Todo indica que la inflación se mantendrá entre el 1,5% y el 2% durante un año entero"

Así lo expresó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados advirtió que la inflación podría mantenerse durante un año en niveles mensuales de entre el 1,5% y el 2%. Lo expresó este martes en su columna para Radio Panorama, donde analizó la evolución de los precios, las proyecciones de crecimiento económico y los desafíos que enfrenta el país.

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"Todo indica que la inflación se va a mantener entre el 1,5% y el 2% durante un año entero. Se estableció un piso por el aumento de los servicios y, circunstancialmente, algunos productos van a subir. Va a demorar en empezar a bajar a cero", señaló.

Granados también se refirió a la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para la Argentina y sostuvo que no se trata de una novedad. Según explicó, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial y JP Morgan habían advertido previamente sobre una reducción de las expectativas de expansión económica.

"Lo del FMI no es ninguna novedad. El Banco Mundial y JP Morgan habían dicho lo mismo. La Argentina comenzó con una perspectiva de crecimiento y, meses después, la bajaron. Ahora surge esta nueva cifra, también a la baja. Se advirtió hace tiempo: el crecimiento, que venía descendiendo de manera paulatina y sostenida, se fue desinflando", afirmó.

En ese sentido, describió el escenario actual como una etapa sin una crisis profunda, pero tampoco con señales de una recuperación contundente. "No hay crisis ni despegue. La economía crece poco, de manera desigual y frágil. La medición no es menor, pero el rebote perdió velocidad", sostuvo.

El orden fiscal y el futuro de las exportaciones

Durante su columna, Granados también retomó las declaraciones del economista Roberto Lavagna, quien volvió a expresarse públicamente el sábado pasado. Según el analista, Lavagna reconoció la necesidad de ordenar las cuentas públicas, aunque planteó que la reactivación económica debería abordarse de otra manera.

"Lavagna dijo algo simple: era necesario ordenar las cuentas, porque el gasto estaba muy por encima de los ingresos. También planteó que la economía podría reactivarse de otra manera", resumió Granados.

Por último, analizó las perspectivas que ofrecen las exportaciones de energía y minería. Consideró que el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad minera podría generar un importante ingreso de divisas para el país, con consecuencias sobre los precios relativos y la estructura económica.

"Con las exportaciones de Vaca Muerta y la minería vamos a tener una explosión de dólares. Vamos a ser un país caro en dólares", afirmó.

En ese contexto, planteó el interrogante sobre cómo se distribuirán los recursos que ingresen por esas actividades y advirtió sobre el riesgo de que los beneficios queden concentrados en una parte de la sociedad.

"Hay que saber qué vamos a hacer con ese exceso de dólares y cómo vamos a distribuirlos, para no convertirnos en un califato árabe, donde el 30% tiene muchísimo más que el resto", concluyó.