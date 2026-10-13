La BBC prepara un documental sobre J.K. Rowling y la controversia por sus opiniones sobre identidad de género

La producción tendrá dos episodios y repasará el ascenso de la autora de Harry Potter, su impacto cultural y las polémicas que protagonizó por sus posiciones sobre feminismo, libertad de expresión y derechos de las personas trans.

Hoy 08:29

La cadena británica BBC prepara un documental de dos episodios sobre la vida y la trayectoria de J.K. Rowling, la escritora que creó el universo de Harry Potter. La producción estará a cargo de Rogan Productions y abordará tanto el éxito internacional de sus libros como las controversias que marcaron su figura pública en los últimos años.

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El proyecto, cuyo título provisional es J.K. Rowling, tendrá dos partes. La primera estará dedicada a la creación de Harry Potter y al fenómeno editorial y cinematográfico que convirtió a la saga en una de las franquicias más reconocidas del mundo.

El segundo episodio analizará las intervenciones públicas de Rowling sobre cuestiones como la independencia de Escocia, el feminismo, la libertad de expresión y la identidad de género, asuntos que generaron fuertes discusiones y enfrentamientos en redes sociales.

Según el anuncio, el documental incluirá material de archivo poco difundido, declaraciones de la propia escritora y entrevistas con personas que trabajaron con ella a lo largo de su carrera. Sin embargo, no se precisó si Rowling participará directamente en la producción ni si colabora con el equipo responsable.

La relación entre la autora y la BBC ha tenido distintas etapas. La cadena participó en adaptaciones televisivas de sus novelas policiales de la serie Strike, mientras que Rowling cuestionó en otras oportunidades la cobertura del medio sobre los derechos de las personas trans.

Un recorrido por su influencia cultural y su figura pública

Simon Young, responsable de la selección de documentales históricos de la BBC, destacó la relevancia de abordar la trayectoria de la escritora a tres décadas de la publicación del primer libro de Harry Potter.

"Treinta años después de la publicación del primer libro de Harry Potter, parece que no hay mejor momento para que la BBC explore a una de las figuras más destacadas de la literatura británica", afirmó.

Young agregó que la historia cultural del Reino Unido en el siglo XXI no estaría completa sin considerar al personaje creado por Rowling, el fenómeno editorial y cinematográfico que surgió de la saga y la figura pública en la que se convirtió la autora.

El documental fue encargado por BBC Two, BBC Scotland y la plataforma BBC iPlayer. La producción estará a cargo de Rogan Scotland, con James Rogan y Mark Hedgecoe como productores ejecutivos.

La serie se encuentra en etapa de presentación comercial en MIPCOM, el mercado internacional de contenidos audiovisuales. Por el momento, no se anunció una fecha de estreno. Entre las posibilidades se encuentra una emisión cercana al lanzamiento de la nueva adaptación televisiva de Harry Potter producida por HBO, previsto para diciembre, aunque esa coincidencia no fue confirmada.