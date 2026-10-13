Femicidio de Karen García: la estremecedora explicación que dio el acusado y la familia contradijo

Rubén Ricardo Carrizo quedó detenido por el femicidio de su pareja y dio una versión sobre lo ocurrido horas antes del hecho que ahora forma parte de la investigación.

Hoy 09:05

La investigación por el femicidio de Karen Romina García, de 33 años, sumó un dato que ahora está bajo análisis: la versión brindada por Rubén Ricardo Carrizo, su pareja y principal acusado del crimen.

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De acuerdo con la información incorporada a la causa, Carrizo habría intentado justificar lo ocurrido asegurando que, horas antes del hecho, Karen le habría confesado que provocó intencionalmente el incendio que meses atrás afectó la vivienda familiar.

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Según esa versión, la supuesta confesión habría ocurrido durante la madrugada y estaría vinculada con el incendio registrado el 2 de agosto en la casa donde vivía la pareja junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, la familia de Karen contradijo ese relato y sostuvo que aquel incendio se produjo de manera accidental.

Karen Romina García

Qué había ocurrido durante el incendio

Según el testimonio aportado por familiares de la víctima, el fuego se habría iniciado cuando una de las hijas manipuló un encendedor mientras Karen se encontraba bañándose.

Las llamas avanzaron rápidamente por la vivienda, pero Karen logró poner a salvo a sus cuatro hijos, mientras vecinos del sector colaboraron para sofocar el incendio.

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El episodio provocó importantes pérdidas materiales, pero desde el entorno de la víctima remarcaron que no se trató de un hecho intencional, tal como habría sostenido posteriormente el acusado.

La versión del detenido quedó bajo la lupa

Carrizo permanece detenido mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió durante las horas previas al femicidio.

La explicación que habría brindado tras el hecho ahora forma parte de las medidas de investigación y deberá ser contrastada con testimonios, pericias y demás elementos reunidos en la causa.

Desde el entorno de Karen insistieron además en que la joven había comenzado a trabajar como empleada doméstica y quería independizarse económicamente, con la intención de poner fin a la relación.

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Según había relatado Sonia Coronel, tía de la víctima, Karen quería separarse y buscaba reorganizar su vida junto a sus hijos.

La Justicia continúa con las pericias

En la causa interviene la fiscal Lucía González Farías, quien dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Entre ellas se encuentran las pericias sobre el detenido, la recepción de testimonios y el análisis de todos los elementos reunidos en la vivienda.

También se aguardaban los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer con precisión la mecánica de la muerte.

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Carrizo continúa privado de su libertad, mientras la Justicia analiza su versión y la contrapone con el relato de la familia y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.