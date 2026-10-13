Trágica excursión escolar en Israel: un adolescente murió al manipular un explosivo sin detonar

Según la policía israelí, el artefacto llevaba unos tres años abandonado y explotó cuando uno de los alumnos lo tenía en sus manos.

Hoy 09:12

Un adolescente de 15 años murió y otras 24 personas resultaron heridas durante una excursión escolar en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, tras la explosión de una munición que llevaba varios años sin detonar. Según las primeras investigaciones, el artefacto habría sido utilizado por el grupo libanés Hezbollah y explotó cuando uno de los estudiantes lo tenía en sus manos.

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La tragedia ocurrió en las inmediaciones de Neot Mordechai, donde un grupo de alumnos y profesores de un instituto religioso realizaba una salida educativa. La excursión había recibido la autorización de las autoridades, pero durante el recorrido los estudiantes se encontraron con el explosivo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó lo ocurrido como un “grave incidente” y confirmó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias de la explosión. “Comparto el profundo dolor de la familia del joven que perdió la vida en la explosión ocurrida durante el viaje cerca de la frontera norte, y deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos”, escribió en su cuenta de X.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, precisó que la víctima tenía 15 años y lamentó lo que describió como una “terrible tragedia”.

Entre los 24 heridos hay dos adolescentes de 14 años que sufrieron lesiones graves por el impacto de fragmentos de metralla en distintas partes del cuerpo, según informó Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencias israelí equivalente a la Cruz Roja.

Los primeros minutos posteriores a la explosión estuvieron marcados por los intentos de los propios estudiantes de auxiliar a sus compañeros. “Todos trataron de ayudar a sus amigos tanto como pudieron. Algunos incluso llegaron a ponerles torniquetes para detener la hemorragia”, relató David Radko, integrante del MDA, en un comunicado.

La policía israelí apunta a que el explosivo era un remanente de los enfrentamientos con Hezbollah. Según el jefe de la fuerza, Danny Levy, se trataba de “un artefacto sin explotar de Hezbollah de hace unos tres años”. El funcionario estimó que existe “un 90% de probabilidades” de que perteneciera a una bomba de racimo.

Este tipo de armamento está diseñado para dispersar decenas de pequeñas cargas explosivas sobre una superficie extensa. Su peligrosidad no termina con el ataque: una parte de esas municiones puede quedar sin detonar y permanecer activa durante años, lo que representa una amenaza para la población civil incluso mucho tiempo después de los enfrentamientos.

Meir Eliyahu, comandante de la policía del distrito Norte, indicó que el artefacto explotó en las manos de uno de los estudiantes. Los investigadores intentan establecer cómo llegó la munición hasta el lugar y por qué no había sido detectada antes de que se autorizara la excursión.

El episodio volvió a poner de manifiesto los riesgos que persisten en las zonas fronterizas del norte de Israel, escenario de enfrentamientos con Hezbollah, la organización libanesa respaldada por Irán. En los últimos meses, la región fue blanco de ataques con cohetes, misiles y drones lanzados desde territorio libanés, en medio de las hostilidades entre el grupo armado y el ejército israelí.