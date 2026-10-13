Amanda Seyfried rechazó un papel en una serie por la cantidad de escenas sexuales

La actriz estadounidense explicó que cambió su postura sobre la intimidad en pantalla y que actualmente se siente incómoda con la idea de filmar escenas sexuales frecuentes.

Hoy 09:16

La actriz Amanda Seyfried, de 40 años, reveló que rechazó participar en una serie de televisión porque el proyecto requería numerosas escenas sexuales. La intérprete habló sobre su decisión durante una conversación con el actor Alec Baldwin en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons, realizado en Estados Unidos.

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"Rechacé una serie en la que tendría que tener sexo todo el tiempo, por las escenas sexuales en sí mismas. No importa con quién sea: no quiero hacerlo. Me incomoda y, en este momento, no me interesa", explicó Seyfried durante el encuentro.

La actriz, conocida por películas como Mamma Mia! y Chicas pesadas, sostuvo que su percepción sobre las escenas íntimas cambió con el paso de los años. Según relató, al comienzo de su carrera consideraba que los besos y las situaciones románticas formaban parte natural de su trabajo, pero actualmente puede experimentar incomodidad al representar vínculos amorosos con personas con las que no tiene una relación fuera de la pantalla.

"Nuestros trabajos son extraños. Y a medida que envejezco, se vuelven más extraños. Tenemos que ser románticos con personas con las que no lo somos", comentó.

Seyfried también dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su postura en el futuro, aunque aclaró que, por ahora, no quiere afrontar ese tipo de situaciones. "Quizás, si el proyecto volviera a surgir más adelante, estaría en una situación diferente. Pero no quiero tener que lidiar con estar desnuda con un desconocido", afirmó.

La maternidad y los límites profesionales

Durante la conversación, la actriz explicó que ser madre también influye en sus decisiones laborales. Seyfried tiene dos hijos con el actor Thomas Sadoski y señaló que ahora son más conscientes de su trabajo y de la exposición pública que implica su profesión.

Además, contó que comenzó a prestar más atención a los límites personales, incluso fuera de los rodajes. Como ejemplo, relató que en ocasiones decidió rechazar pedidos de fotografías de admiradores mientras estaba con sus hijos, una decisión que luego conversó con ellos.